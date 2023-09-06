«Тригексилон» от «РОСБИО»: производство на Тульской земле – уже не за горами!

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Это будет знаковое событие для нашего региона, поскольку препарат «Тригексилон», разработанный ГК «РОСБИО», является уникальным – по своей эффективности у него нет аналогов не только в нашей стране, но и в мире.

- Уже более 20 лет мы производим известный антисептик «Хлоргексидина биглюконат». Наше производство — полного цикла: от синтеза субстанции до фасовки готовой формы препарата. Длительное время он был очень популярен как эффективное противомикробное средство, но в 2014 году было принято решение о начале разработки нового препарата на основе «Хлоргексидина», - говорит руководитель компании ООО «РОСБИО» Айрат Еникеев.

- Причиной этому послужили неоднократные случаи роста патогенной микрофлоры прямо в реакторе синтеза антисептика. Стало очевидным, что за 70 лет производства у микробов к нему выработалась устойчивая резистенция, иначе говоря - привыкание… Эту проблему надо было решать, и после обсуждения с сотрудниками научно-исследовательской лаборатории началась работа по созданию на основе хлоргексидина другого препарата. И в 2021 году она была завершена – были созданы новая молекула и новый препарат, который получил название «Тригексилон». Разработка ООО «РОСБИО» получила свидетельство о государственной регистрации Роспотребнадзора, а также заключение аккредитованной испытательной лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Санкт-Петербурга.

- Поначалу «Тригексилон» мог использоваться, согласно регистрации, только в ветеринарии. Но уже почти год, как он получил распространение и в обычной фармакологии, - продолжает Айрат Хасанович. - Главное преимущество «Тригексилона» — его универсальность. Препарат подходит для дезинфекции инструментов, поверхностей, оборудования, предметов мебели, воздуха и даже медицинских отходов класса Б и В. Он также нетоксичен и гипоаллергенен, убивает 99% микробов и вирусов, без запаха, не содержит спирт, а потому комфортен в применении, не вызывает чувства жжения. Поскольку «Тригексилон» обладает высокой ревалентностью, после обработки им кожи, применение других медикаментозных средств в форме жидкостей, аэрозолей, кремов и мазей допустимо сразу после высыхания антисептического средства. А расход его весьма экономен даже при наличии больших поверхностей. Если сравнивать «Тригексилон» с уже привычными хлоргексидином и мирамистином, то эффективность нового препарата оказывается в 2-3 раза выше своих старших «собратьев по оружию».

- В чем секрет этой эффективности?

- Дело в том, что обычные препараты против вирусов, декларируемые как действенные, на самом деле попросту уничтожают клетку, куда проник вирус. А «Тригексилон» уничтожает вирус во внеклеточном пространстве. Генезис заболевания таков: вирус проник в организм, далее – в клетку, тут же начинает делиться, разрушая клетку, которая затем лопается, новое поколение вируса высвобождается во внеклеточное пространство, ищет следующие клетки, куда проникает. А «Тригексилон» препятствует продвижению вируса дальше. Препарат обладает потрясающим регенеративным (восстановительным) свойством, оздоравливая поврежденные ткани и клетки при ожогах, порезах, травмах.

- Появление новых препаратов в фармакологии у рядового обывателя нередко вызывает определенный скептицизм…

«Тригексилон» от «РОСБИО»: производство на Тульской земле – уже не за горами!

- Я много раз сталкивался с этим явлением, даже уже привык, но зачем 100 раз говорить, лучше попробовать и убедиться в эффективности «Тригексилона». Например, на сегодняшний день уже несколько отгрузок «Тригексилона» сделали в Управление делами Президента РФ. Как вы думаете, разве на таком высоком уровне могут рисковать применением некачественной и неэффективной продукции? Флаконы с дезинфицирующим средством «Тригексилон» уже стояли на столах участников июльского экономического саммита «Россия-Африка» в Санкт-Петербурге, который возглавлял глава нашего государства. Еще один аргумент против скепсиса - «Тригексилон» оказался эффективен в системе противоэпидемической защиты контингентов, в т.ч. военных – это отмечают наши воины на СВО, другие подразделения российской армии. Хочу отметить, что ООО «РОСБИО» регулярно оказывает гуманитарную помощь нашим солдатам, находящимся в зоне специальной военной операции. В настоящее время уже сформированы коробки с медикаментами, которые скоро будут переданы 106-й Тульской дивизии ВДВ. Коллектив нашего предприятия не может остаться в стороне, и знает, что победа будет за нами!

Теперь вновь вернемся в научно-практическую плоскость: в ходе проводимых исследований, продолжают выявляться все новые и новые возможности «Тригексилона». Недавно мы принимали участие в ежегодных учениях «Очаг», которые проводит Военно-медицинская академия, где наш препарат показал отличный результат по обеззараживанию территорий, и в настоящее время мы готовим документы для налаживания более плотного сотрудничества.

Также в скором времени будут проводиться исследовательские работы на базе Института радиологии по применению «Тригексилона» в качестве средства для противорадиационной обработки поверхностей. На данный момент, процедура проводится при помощи, например, мыльного раствора, который просто смывает зараженные радиацией частицы, и они спокойно дальше продолжают жить 200 лет. А молекула «Тригексилона» имеет как минимум две свободные радикальные точки, к которым могут «прилипнуть» другие свободные радикалы, в том числе радиоактивно опасные, и они их как бы связывают, не давая распространяться радиации. Это станет настоящим научно-производственным прорывом!

Мы не забываем и про ветеринарное предназначение «Тригексилона». Исследования его возможностей в этой сфере продолжаются Институтом медицинской ветеринарии в Беларуси. Весьма перспективным видится использование нашего антисептика для обработки мест содержания животных, заразившихся вирусом африканской чумы — это позволит существенно сократить сроки карантинных мероприятий.

Открою еще один секрет: сейчас ведутся наработки новых форм препарата и на будущее, поэтому на базе созданной молекулы возможно появление новых уникальных решений.

- Впечатляюще! А где сейчас «Тригексилон» можно приобрести нашим согражданам?

- На российских рынках ООО «РОСБИО» сейчас активно выстраивает схему распространения «Тригексилона». Он уже широко представлен на отечественных маркетплейсах, частично реализуется в системе здравоохранения посредством госзакупок, стал доступным в некоторых аптечных сетях российских регионов.

«Тригексилон» от «РОСБИО»: производство на Тульской земле – уже не за горами!

…Пока мощность производства в Санкт-Петербурге - две тонны препарата в день. Но в ближайшее время будут запущены еще два новых реактора, и возможности возрастут до 12 тонн. А, по прогнозам, до конца текущего года еще одно производство «Тригексилона» откроется и в Тульской области, на базе завода «РОСБИО» в Воскресенском. Этот вопрос стал темой для обсуждения в ходе визита на предприятие первого заместителя Губернатора Тульской области Вячеслава Федорищева. Кроме того, Вячеслав Андреевич ознакомился с еще одним направлением деятельности ООО «РОСБИО» - переработкой отходов основного производства. Из сырья, получаемого в ходе переработки, здесь также производится кормовая добавка для скота.

- Глава региона Алексей Дюмин уделяет большое внимание развитию промышленности нашего края. У вас сильное предприятие, вы выходите на рынок с новыми инновационными продуктами, и мы готовы оказать вам всю необходимую поддержку, - заверил коллектив ООО «РОСБИО» Вячеслав Федорищев.

- Сейчас проходит утверждение разрешительная документация, уже определено место для монтажа необходимого оборудования, идет проектирование спиртохранилища, приобретены емкости. Так что к росту объемов продаж компания готова, и через несколько месяцев наш революционный антисептик будут выпускать и на Тульской земле, - резюмировал глава ООО «РОСБИО»

Айрат Еникеев.

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