«Троллейбус дорожной безопасности» начал курсировать по Туле Фото: материалы пресс-служб

6 сентября администрация Тулы совместно с совместного с ОГИБДД УМВД России презентовали проект по безопасности дорожного движения «Троллейбус дорожной безопасности».

Общественный транспорт планируют применять для проведения практических занятий с тульскими школьниками. Их будут проводить сотрудники Госавтоинспекции. График данных мероприятий составят в ближайшее время.

Целью проекта станет пропаганда безопасности дорожного движения среди учащихся образовательных учреждений. Новый троллейбус красочно оформили снаружи и внутри, а также оборудовали видеомонитором для проведения занятий, на котором будут транслировать учебные ролики.

Обучающие занятия с детьми планируют проводить сотрудник и Госавтоинспекции раз в неделю, чтобы охватить все учебные заведения города.

- Задача городской администрации совместно с ГИБДД бороться с этим и главное, чтобы ребята с детства понимали, что такое безопасность дорожного движения, - сказал глава администрации города.

Помимо тематических занятий, «Троллейбус дорожного движения» будет двигаться и перевозить пассажиров по разным существующим маршрутам Тулы.