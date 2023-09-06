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Общество6 сентября 2023 13:33

«Троллейбус дорожной безопасности» начал курсировать по Туле

Целью проекта станет повышение безопасности дорожного движения среди школьников
Михаил КОРЕНЮГИН
«Троллейбус дорожной безопасности» начал курсировать по Туле

«Троллейбус дорожной безопасности» начал курсировать по Туле

Фото: материалы пресс-служб

6 сентября администрация Тулы совместно с совместного с ОГИБДД УМВД России презентовали проект по безопасности дорожного движения «Троллейбус дорожной безопасности».

Общественный транспорт планируют применять для проведения практических занятий с тульскими школьниками. Их будут проводить сотрудники Госавтоинспекции. График данных мероприятий составят в ближайшее время.

Целью проекта станет пропаганда безопасности дорожного движения среди учащихся образовательных учреждений. Новый троллейбус красочно оформили снаружи и внутри, а также оборудовали видеомонитором для проведения занятий, на котором будут транслировать учебные ролики.

Обучающие занятия с детьми планируют проводить сотрудник и Госавтоинспекции раз в неделю, чтобы охватить все учебные заведения города.

- Задача городской администрации совместно с ГИБДД бороться с этим и главное, чтобы ребята с детства понимали, что такое безопасность дорожного движения, - сказал глава администрации города.

Помимо тематических занятий, «Троллейбус дорожного движения» будет двигаться и перевозить пассажиров по разным существующим маршрутам Тулы.

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