Суд приостановил деятельность новомосковской компании «Евросинтез» на 90 суток Фото: материалы пресс-служб

Новомосковский районный суд Тульской области приостановил деятельность ООО «Евросинтеза» на 90 суток из-за выброса вредных веществ в атмосферный воздух без специального разрешения. Об этом сообщает пресс-служба судов и УСД по Тульской области.

Установлено, что с 11 апреля 2022 года по 10 июля 2023 года данное предприятие эксплуатировало объект, где при производстве органических поверхностно-активных веществ выбрасывались вредные химические элементы в атмосферу без специального разрешения.

Свои действия компания вызвала негативное воздействие на окружающую среду, чем нарушило требования Федерального закона «Об охране окружающей среды» и «Об охране атмосферного воздуха».

Суд признал ООО «Евросинтез» виновным и назначил наказание в виде приостановления деятельности на срок 90 суток. Постановление обращено к немедленному исполнению.