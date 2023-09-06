В ДТП на трассе в Тульской области погиб 29-летний мужчина Фото: соцсети

В Тульской области на Нечаевском шоссе в поселке Заокский утром 6 сентября произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального Центра медицины катастроф.

Там столкнулись два легковых автомобиля. На место происшествия спустя 13 минут прибыли три бригады скорой помощи Алексинской, Заокской и Центральной подстанций.

В результате ДТП по дороге в больницу скончался 29-летний мужчина. Также пострадали три человека, среди них — 15-летний подросток с травмой головы. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь на месте происшествия, после чего госпитализировали в медицинское учреждение.