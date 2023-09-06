Более 53 тысяч детей из Тульской области отдохнули в лагерях за летний сезон Фото: Алексей ФОКИН (фото)

За летний сезон в лагерях отдохнули 53144 юных жителя Тульской области. Об этом 5 сентября на оперативном совещании министр труда и социальной защиты доложила Губернатору Алексею Дюмину.

Так, в регионе работало 16 загородных, 365 пришкольных, 4 палаточных и 43 лагеря труда и отдыха. В течение лета было организовано 23 профильные смены, на которых дети получили новые навыки в области творчества, спорта и науки. В Тульской области работал лагерь для ребят, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

Также 3940 тульский школьников отдохнули летом в 9 лагерях и санаториях Краснодарского края и Республики Крым. Среди них были 889 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 1500 молодых жителей Тульской области из семей участников СВО и 500 детей из Мариуполя.

Кроме того, для несовершеннолетних туляков, которые на школьных каникулах оставались дома, учреждения культуры, образования, спорта и молодежной политики провели более 22 000 ежедневных мероприятий.