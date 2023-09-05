С 6 сентября по 30 октября в Туле на улице Оружейной ограничат движение Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С 6 сентября в Туле приступ к комплексному ремонту улицы Оружейной на участке от улицы Болдина до улицы Ф. Энгельса. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Ремонт будет проходить в 4 этапа: первые три – участки между пересечениями от улицы Болдина до улицы Мира, от улицы Мира до улицы Тульского Рабочего Полка и от улицы Тульского Рабочего Полка до улицы Фридриха Энгельса. На 4 этапе работы коснутся переездов. В результате там заменят дорожное покрытие, обустроят дополнительные парковочные карманы и заменять рельсошпальные решетки.

В связи с этим с 6 сентября на участке от улицы Болдин до улицы Мира временно ограничат движение транспорта, а до 31 октября на участке от улицы Болдина до улицы Ф. Энгельса запретят остановку и стоянку всех видов транспортных средств.

Также трамвай № 14 будет ходить по изменённой схеме:

- пр-т Ленина – ул. Станиславского- ул. Н. Руднева - ул. Агеева - ул. Тимирязева – ул. Михеева – ул. Кауля – ул. Оборонная- ул. Советская - ул. Коминтерна - Павшинский путепровод - ул. Воздухофлотская - ул. Тихмянова - Одоевское шоссе.