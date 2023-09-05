Тульский «Арсенал» на выезде обыграл «Тюмень» Фото: материалы пресс-служб

4 сентября тульский «Арсенал» встретился на выезде с «Тюменью» в рамках 8-го тура Первой лиги - 2023/2024. Защитник туляков Кирилл Большаков забил гол на 26-й минуте игры, а в конце первого тайма Джонатан Окоронкво удвоил преимущество. Однако оружейники не смогли одержать победу всухую - на 58-й минуте матча тюменцы забили гол.

В стартовый состав «Арсенала» вошли Кокарев, Коротков, Большаков, Померко (Нижегородов, 31; Денисов, 67), Попов, Макаров (Ндука, 82), Хабибов (Гираев, 82), Кайнов, Мацукатов (Пантелеев, 67), Ткачев, Джонатан.

Итог матча — 2:1.

На данный момент туляки располагаются на 13 месте турнирной таблицы с 10 очками.

Следующий матч команда сыграет 11 сентября с «Химками» на домашнем поле.