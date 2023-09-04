В Новомосковске прошел турнир по волейболу памяти подполковника ФСБ Ишеева С.В.

2 сентября 2023 года в г. Новомосковске прошел традиционный волейбольный турнир, посвященный памяти подполковника ФСБ Сергея Ишеева. В этот день ему исполнилось бы 64 года.

7 апреля 2003 года Ишеев С.В. погиб при исполнении служебного долга в Чеченской Республике. Указом Президента Российской Федерации награжден орденом Мужества (посмертно).

В Новомосковске прошел турнир по волейболу памяти подполковника ФСБ Ишеева С.В.

В соревнованиях приняли участие 3 команды из города Новомосковска и команда УФСБ России по Тульской области. Победу в турнире одержали спортсмены регионального УФСБ, 2 место заняла команда ТРОО «Экологическая защита», 3 – спортсмены ДЮСШ № 2 г. Новомосковска, 4 - ветераны АО НАК «Азот».