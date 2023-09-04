5 сентября в Туле без электричества останутся десятки домов
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Так, электричество отключат по следующим адресам:
с 9:00 до 17:00 - п. Рудаково: ул. Победы, 7-35, 3-а, 13-а, 15-а, 29-а; ул. Л. Толстого, 8, 16; ул. Кирова, 1-16, 6-а, 9-а, 11-а, 12-а, ; ул. Трудовая, 1-8, 1-а; ул. Люлина, 8, 9; ул. Скуратовская, 97, 99, 101; ул. Приупская, 9-б, 12, 10-а, 11, 11-а, 10, 12, 8, 8-а, 9, 9-а; 2-й пр-зд Металлургов, 3, 3-а; ул. Д. Ульянова, 7, 13, 5, 9, 10, 11, 1-а; ул. Октябрьская, 136-186 (чётн.), 155; ул. Фрунзе, 2-а; ул. Коминтерна, 75; ул. Ф. Смирнова, 2; ул. Л. Толстого 38-68 (чётн.), 45-75 (нечётн.), 65-а, 65-а/1, 66/1, 69-а; ул. Буденного 32-56 (чётн.), 19-43 (нечётн.), 27-а, 33/1, 34-а, 34/1, 50-а; пер. Лагерный 3-27 (нечётн.), 4-24 (чётн.), 13-а, 14/1; ул. Тимирязева 28-34 (чётн.), 31, 33; ул. Гоголевская, 4-18 (чётн.), 3-13 (нечётн.); ул. Будённого, 7-17 (нечётн.), 12-30 (чётн.), 13-а, 22/1, 24-а, 26/1; ул. Тимирязева, 36-64 (чётн.), 35-57 (нечётн.), 52-а; ул. Гоголевская, 1, 2; ул. Ак. Павлова, 143-163 (нечётн.), 144, 144-б; ул. Станиславского, 95-113 (нечётн.), 94-118 (чётн.); ул. 3-я Гостеевская, 7, 10; ул. 2-я Гостеевская, 11, 12, 13, 14; ул. Водоохранная, 54, 55, 56; ул. Ак. Павлова, 119-141 (нечётн.), 128-142 (чётн.); ул. С. Стальского, 21-25 (нечётн.), 34-38 (чётн.); ул. Лескова, 13-23 (нечётн.), 2-в, 2-в/1, 4, 6, 23-а; ул. 2-я Гостеевская, 16.