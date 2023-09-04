Подводники поздравили юных железнодорожников

Итоги эксплуатационного сезона подвели в минувшую субботу, 2 сентября, в Новомосковске.

Поздравить юных железнодорожников пришли не только железнодорожники действующие, но и представители администрации. А еще моряки-подводники АПЛ "Новомосковск". Шефство над лодкой вот уже несколько лет осуществляет администрация города.

К слову, многие гости были приятно удивлены навыкам юных железнодорожников. Ребята умеют и движение по станции организовать, и вагоны отремонтировать, а управляют поездами здесь вообще как мальчики, так и девочки.

Гости были приятно удивлены навыкам юных железнодорожников.

А вот в вопросе профориентации у нас много общего. К будущей профессии и на флота, и на железной дороге готовят с детства.

Из 63 выпускников малой магистрали этого года 44 стали студентами профильных железнодорожных вузов и сузов.

Из 63 выпускников малой магистрали этого года 44 стали студентами профильных железнодорожных вузов и сузов.

ВАЖНО

Свыше 34 тысяч пассажиров перевезено на Тульской детской железной дороге (ТДЖД) этим летом. 900 воспитанников ТДЖД проходили практику на малой магистрали. Школьники попробовали себя в роли машинистов, помощников машинистов, дежурных по станции, дежурных по переездам, кассиров, монтеров пути, вагонных мастеров и т. д. Новый учебный год на Тульской детской железной дороге начнется в октябре.

Поздравить юных железнодорожников пришли не только железнодорожники действующие, но и представители администрации.

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