Предприятие ЕвроХима – НАК «Азот» отметило свое 90-летие

Фото: Александр Родин

Строительство предприятия стартовало в мае 1930 года и было объявлено сверхударной стройкой пятилетки. В 1933 году наступил пусковой период и завод был зачислен в строй действующих предприятий СССР. С 2002 года НАК «Азот» входит в состав ЕвроХима.

Фото: Александр Родин

Предприятие производит аммиак, гранулированный и приллированный карбамид, гладкую и пористую аммиачную селитру, азотную кислоту, кальций-аммиачную селитру, карбамид с серой, метанол, жидкое азотное удобрение КАС-32, присадку для дизельного топлива AdBlue, сжиженную двуокись углерода. Продукция предприятия поставляется в 60 стран мира.

За последние 20 лет на Новомосковском Азоте были запущены уникальные и экологичные производства, многие из которых стали первыми в Российской Федерации. Это первые в РФ производства грануллированного карбамида, кальций-аммиачной селитры, пористой аммиачной селитры, присадки AdBlue для очистки выхлопных автомобильных газов, карбамида с серой.

Фото: Александр Родин

«Насыщенная история Новомосковского Азота – результат ежедневного труда преданных своему делу людей. Я хочу сказать спасибо каждому. Вместе мы создаем славную историю! С гордостью можно сказать, что наше предприятие служит оплотом химической промышленности России и обеспечивает мировую продовольственную безопасность», – поздравил коллектив предприятия исполнительный директор НАК «Азот» Олег Глаголев.

В честь празднования юбилея на центральной площади Новомосковска состоялся праздник для жителей города и работников предприятия. На протяжении семи часов для гостей были доступны мастер-классы и интерактивные мероприятия, анимация, выступления профессиональных артистов.

Фото: Александр Родин

В рамках мероприятия прошла торжественная церемония награждения работников новомосковских предприятий ЕвроХима.

Хедлайнером мероприятия на площади стала группа Uma2rman. А в завершении вечера гости наблюдали праздничный салют!