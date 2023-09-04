В Туле на Московском путепроводе открыли движение по всем полосам

Вечером 3 сентября в Туле на Московском путепроводе полностью открыли движение. Для водителей автомобильного транспорта теперь доступны все шесть полос. Об этом сообщает пресс-служба администрации города

Мост открыли по всей ширине после завершения работ по горизонтальной дорожной разметки на участке улицы Октябрьской от улицы Пузакова до улицы Токарева.

Стоит отметить, что на Московском путепроводе продолжается работа по благоустройству и подмостовой части, но ни никак не повлияют на движение машин и пешеходов.