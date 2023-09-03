4 сентября тульский «Арсенал» на выезде сыграет с «Тюменью» Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В 8-м туре Первой лиги тульский «Арсенал» встретится с «Тюменью» . Главным судьей матча назначен Андрей Фисенко из Владивостока.

Ему будут ассистировать москвич Александр Приходько и Евгений Синянский из Московской области. Резервный судья – Максим Сутормин из Нижнего Тагила. Инспектор — Юрий Чеботарёв из Краснодара.

За все время команды встречались между собой 4 раза. 2 победы на счету «Арсенала» и 2 — у «Тюмени».

На данный момент туляки идут на 15 месте в таблице, имея 7 очков в турнирной таблице, а тюменцы на 3 месте с 13 очками.