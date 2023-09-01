Николай Воробьев: «инициативу сохранения памяти о педагогах-фронтовиках должны поддержать все школы региона»

На торжественной линейке присутствовали почетные гости, педагоги, учащиеся, родители, а также первоклассники. Они получили подарки от одиннадцатиклассников, для которых этот учебный год станет последним.

– В первую очередь хочу поздравить наших дорогих первоклассников – наше будущее. Школьные годы – это счастливое и прекрасное время, которое запоминается на всю жизнь, – сказал Николай Воробьев.

Председатель облдумы поздравил также старшеклассников, отметив, что совсем скоро им предстоит сделать свой выбор в жизни.

– Мы вами гордимся и желаем счастья и хорошей светлой дороги в жизни. Но для этого надо потрудиться еще год, – отметил Николай Юрьевич.

Слова благодарности спикер адресовал также педагогам и родителям.

– 1 сентября – особый день. И для тех, кто учит, и для тех, кто пришел учиться, – обратилась со словами приветствия к учителям и ребятам директор гимназии Татьяна Балашова.

Николай Воробьев: «инициативу сохранения памяти о педагогах-фронтовиках должны поддержать все школы региона»

В школьные классы после каникул вернулись и участники отряда «Суворовец». Они принимают участие в поисковых экспедициях, которые проводятся на территории Тульской области.

– В этом году я побывала на «Вахте памяти» в Чекалине. Эта работа очень важна, ведь если мы будем забывать прошлое, то у нас не будет достойного будущего. Я иду в 10-й класс, настроение – боевое. Буду учиться в психолого-педагогическом классе, – рассказывает участница отряда «Суворовец» Светлана Шитикова.

В ходе торжественного мероприятия на территории школы была увековечена память о педагогах-фронтовиках – Владимире Петровиче Кашкине и Павле Акимовиче Трубине. Участники праздника высадили туи и открыли информационные доски об этих учителях.

– На их примере мы видим, как люди, которые относятся к самой мирной профессии, вынуждены были оставить школы и взять в руки оружие, чтобы защитить Родину и будущее тех детей, которых они учили. Это настоящий подвиг. Убежден, что такую хорошую традицию надо распространить во всех школах Тульской области, где преподавали такие педагоги, – отметил Николай Воробьев.

В конце линейки, по сложившейся традиции, сидящая на плече старшеклассника первоклашка дала первый школьный звонок в этом учебном году.