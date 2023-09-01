Ольга Слюсарева и депутаты гордумы поздравили туляков с Днем знаний

Ольга Слюсарева: "Пусть учебный год будет для всех успешным!"

Мероприятия начались с поднятия флага России и исполнения государственного гимна.

С праздником учителей и учеников в своем округе поздравила Глава города Тулы, член фракции «Единая Россия» Ольга Слюсарева. Мэр посетила мероприятия в центрах образования № 6, 9 и № 58.

Градоначальник поздравила педагогические коллективы и учащихся с началом учебного года.

Глава Тулы поблагодарила учителей за профессионализм, любовь к детям и своей работе.

– Особое волнение сегодня испытывают те, кто только начинает свой путь по дороге знаний – первоклассники. Сегодня вы познакомитесь со своими одноклассниками и учителем, а завтра для вас пройдет первый в вашей жизни урок. От всей души желаю вам интересной школьной жизни, отличных оценок и много новых друзей, – обратилась к школьникам Ольга Слюсарева. – Для выпускников этот год станет определяющим в выборе дальнейшего жизненного пути. Ничего не бойтесь, идите за своей мечтой и знайте, какой бы выбор вы не сделали, он будет верным.

Главные герои праздника - конечно, первоклассники!

Глава Тулы поблагодарила учителей за профессионализм, любовь к детям и своей работе.

Слова напутствия в адрес учеников звучали также от директоров центров образования, участников СВО, присутствующих на линейках. В завершение торжеств прозвучал первый звонок.

Мероприятия начались с поднятия флага России и исполнения государственного гимна.

Заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Анастасия Дементьева приняла участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню знаний, которые прошли в ЦО№ 8 и № 34.

Заместитель председателя Тульской городской Думы Анастасия Дементьева приняла участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню знаний, которые прошли в ЦО № 8 и № 34.

Также школьные линейки в своих округах посетили Инна Шевелева, Олег Погорелов, Дмитрий Шишкин, Сергей Кожевников, Надежда Козьякова, Дмитрий Федотов и другие депутаты Тульской городской Думы.