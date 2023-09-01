Министр внутренних дел РФ наградил учительницу из Тульской области, спасшую автобус с 9 детьми Фото: материалы пресс-служб

Министр внутренних дел и глава МВД России Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении учительницы начальных классов из Тульской области Татьяны Шулениной, спасшую автобус с 9 детьми, медалью МВД России «За смелость во имя спасения».

- Сегодня на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, в Скуратовской средней общеобразовательной школе Чернского района Тульской области начальник УМВД России по Тульской области полковник полиции Андрей Даценко вручил ведомственную награду Татьяне Шулениной, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, учительница младших классов Татьяна Шуленина из Чернского района сопровождала детей участников СВО в лагерь «Янтарь» в Анапе. 14 июля ребята уже возвращались со смены домой. Для этого выделили автобус с водителем. Спустя два часа поездки Татьяна заметила, что мужчина за рулем потерял сознание, а машину начало сносить в сторону. Она мгновенно перехватила управление, вывернуть руль, и автобус аккуратно съехал с дороги в поле и уткнулся в пригорок.