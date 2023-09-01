Николай Воробьев: Помощь в старте учебного года – наш общий вклад в будущее новых территорий

Тульские единороссы поздравили с Днем знаний юных жителей и педагогов Мариуполя.

По поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина при участии регионального отделения партии «Единая Россия» оказана помощь в подготовке детей к новому учебному году на территории подшефного района Мариуполя.

В честь отмечаемого сегодня Дня знаний члены регионального политсовета «Единой России» – заместитель председателя Тульской гордумы Евгений Смолянинов и региональный координатор партпроекта «Новая школа», депутат Дарья Герасимова побывали в Орджоникидзевском (Левобережном) районе Мариуполя.

Члены регионального политсовета «Единой России» – заместитель председателя Тульской гордумы Евгений Смолянинов и региональный координатор партпроекта «Новая школа», депутат Дарья Герасимова побывали в Орджоникидзевском (Левобережном) районе Мариуполя.

В рамках благотворительной партийной акции «Собери ребенка в школу» региональное отделение «Единой России» присоединилось к работе Правительства Тульской области по оказанию помощи мариупольцам перед стартом учебного года. Представители партии передали в восстановленную школу рюкзаки с большим ассортиментом канцтоваров. В комплекте всё необходимое для учебы: тетрадки, пеналы, наборы бумаги, краски, письменные принадлежности, наборы для уроков труда и многое другое.

Кроме этого, депутаты доставили ранцы с канцтоварами в расположенный напротив школы детский сад, также восстановленный нашим регионом. От имени секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», председателя Тульской областной Думы Николая Воробьева Евгений Смолянинов и Дарья Герасимова пожелали педагогам, детям и их родителям крепкого здоровья и успешной школьной жизни.

Депутаты доставили ранцы с канцтоварами в расположенный напротив школы детский сад, восстановленный нашим регионом.

«Помощь в старте нового учебного года – это наш общий вклад в будущее новых территорий, – говорит Николай Воробьев. – Благодаря губернатору Тульской области Алексею Геннадьевичу Дюмину регион оказывает всестороннее содействие жителям Левобережного района, и партия «Единая Россия» в этом деле не остается в стороне. Второй год подряд мы участвуем в подготовке юных мариупольцев к школьным занятиям, и продолжим эту работу. Пусть подарки к Дню знаний станут хорошим подспорьем родителям, порадуют детей и помогут им в учебе».

Важная помощь в восстановлении социальных объектов

Накануне Дня знаний, 31 августа представители регионального отделения «Единой России» в рамках партийного проекта «Новая школа» провели мониторинг готовности к новому учебному году одного из образовательных учреждений подшефного района Мариуполя. Это школа искусств N3, здание которой серьезно пострадало в ходе боевых действий в 2022 году.

При содействии секретаря регионального отделения «Единой России», председателя Тульской областной Думы Николая Воробьева по просьбе главы Мариуполя Олега Моргуна были приобретены стеклопакеты для замены оконных проемов на всех этажах по всему периметру школы.

21 июля 68 стеклопакетов, изготовленных на предприятии «Композит строй», были доставлены единороссами в пункт назначения.

За день до старта учебного года члены регионального политсовета «Единая Россия», депутаты Тульской городской думы Евгений Смолянинов и Дарья Герасимова побывали в учебной организации, осмотрели здание, пообщались с коллективом. Как рассказала директор школы Лариса Гах, даже в самый сложный период, в условиях ежедневных обстрелов ни на один день учреждение не прекращало свою работу. Вместо стекол оконные проемы застилались полиэтиленом, зимой было холодно, но ребята и педагоги продолжали занятия. Здесь очень гордятся нынешними выпускниками, трое из которых поступили в музыкальное училище.

Благодаря помощи тульских единороссов в школе искусств Мариуполя установлены новые окна.

В этом учебном году школа принимает более 400 учеников, преподавание будут вести порядка 25 педагогов. Учителя, вместе с детьми пережившие сложнейшие времена, сегодня возвращаются к нормальному учебному процессу и строят планы.

Коллектив от всей души благодарит секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», председателя Тульской областной Думы Николая Воробьева за помощь в приобретении и доставке стеклопакетов. Теперь в школе будет тепло и уютно, и в здешних классах наконец появится хорошая акустика. Здесь будет звучать музыка и детские голоса, создаваться живописные полотна, рождаться песни и стихи. Одну из картин с изображением Азовского моря преподаватели передали в подарок и знак благодарности за помощь Николаю Юрьевичу Воробьеву.

Евгений Смолянинов и Дарья Герасимова тепло поблагодарили педагогов за самоотверженность и большой, во многом героический труд, пожелали успехов в новом учебном году и скорейшего восстановления - замечательной школе. Несмотря на ремонтные работы, здесь царит атмосфера творчества и большой любви к искусству, которое, как говорит Лариса Гах, всегда помогало этим стенам, давало силы и дарило надежд.