С 1 по 11 сентября в Туле на площади Ленина ограничат останову и стоянку транспорта Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле на площади Ленина временно ограничат остановку и стоянку всех видов транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, в связи с подготовкой к мероприятиям, приуроченным ко Дню города, запрет будет действовать с 1 сентября до 23:30 11 сентября на парковочном пространстве, расположенном от улицы Советской до улицы Менделеевской.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.