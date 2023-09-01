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Общество1 сентября 2023 10:48

С 1 по 11 сентября в Туле на площади Ленина ограничат останову и стоянку транспорта

Связано это с подготовкой к мероприятиям, приуроченным ко Дню города
Михаил КОРЕНЮГИН
С 1 по 11 сентября в Туле на площади Ленина ограничат останову и стоянку транспорта

С 1 по 11 сентября в Туле на площади Ленина ограничат останову и стоянку транспорта

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле на площади Ленина временно ограничат остановку и стоянку всех видов транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, в связи с подготовкой к мероприятиям, приуроченным ко Дню города, запрет будет действовать с 1 сентября до 23:30 11 сентября на парковочном пространстве, расположенном от улицы Советской до улицы Менделеевской.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.

материалы пресс-служб

материалы пресс-служб

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