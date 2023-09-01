В школах Тульской области проходят торжественные линейки в честь Дня знаний Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Сегодня, 1 сентября, во всех школах Тульской области проходят торжественные линейки, посвященные Дню знаний. В этом учебном году школьников ждут несколько изменений.

Так, во всех школах введут единые федеральные образовательные программы. В начальных классах это чтение, русский язык и окружающий мир, а в старших — история, русский язык, литература, география, обществознание и ОБЖ.

В школы вернут курс начальной военной подготовки. Старшеклассников будут обучат основам воинского дела и воинской службы в рамках уроков ОБЖ, а по новым учебникам истории они начнут изучать раздел специальной военной операции на Украине, в котором смогут узнать о причинах СВО, о западных санкциях и мерах поддержки для участников операции.

Также вернут награду «За особые успехи в обучении» II степени, которая добавит до трех баллов к ЕГЭ. Для ее получения у выпускников в аттестате быть до двух четверок и все остальные пятерки.

Что касается школьного питания, то с этого года ученики 1-4 класса будут в обязательном порядке обеспечены горячими завтраками и обедами вне зависимости от того, в какую смену они учатся.