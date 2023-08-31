31 августа в Туле без электричества останутся пять улиц Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Завтра, 1 сентября, в нескольких домах Советского округа Тулы отключат электричество. Об этом сообщают «Тульские городские электрические сети».

Так, в связи с заменой рубильника с предохранителем и смещенной рукояткой, электричество отключат по следующим адресам:

- с 9:00 до 13:00 - ул. Коминтерна, 18, 18-а, 20; ул. Мосина, 23;

- с 11:00 до 17:00 - ул. Лейтейзена, 12, 12-в, 74, 76; ул. Революция, 19, 23, 25, 33-а; ул. Демонстрации, 16, 18.