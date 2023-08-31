Как отметят День знаний в Туле: собрали самые интересные мероприятия Фото: Алексей ФОКИН (фото)

1 сентября в Туле пройдет День знаний. В этот праздник жителей и гостей города ожидает программа мероприятий, которые пройдут на многих общественных площадках.

Полная программа мероприятий в День знаний:

Тульский экзотариум

- 10:30 - экскурсия «Уроки в мире животных» (Зареченский округ города), 6+

- 11:00 - интерактивное занятие «Хвостатое путешествие» (Центральный парк), 6+

Тульские парки

- 12:00 - праздничная программа «День знаний», 6+

- 17:00 - нейрографика для взрослых, 16+

Музей «Тульские самовары»

- 12:00 - мероприятие «Первоклассный урок», 6+

Девягорско-Лихвинский историко-ландшафтный музей

- 13:00 - мастер-класс «Чудо-юдо Рыба-кит», 6+

Тульский кремль

- 13:00 - игровая программа «Поиграем, погуляем на осадных на дворах», 6+

- 21:00 - концерт группы The Hatters, 16+

Музей-усадьба А.Т. Болотова «Дворяниново»

- 12:00 - развлекательная программа «Умники и умницы!», 6+

К ультурно-выставочный комплекс «Л. Н. Т.»

- квест «Вам пишет Лев Толстой», 12+

- экскурсия «Мой адрес всегда: Тула», 6+

Музей народного и декоративно-прикладного искусства

- Мастер-класс «Художественная керамика», 12+

Музей П.Н. Крылова

- праздник цветов, 6+

Тульский областной краеведческий музей

- квест «Путешествие в советское детство», 6+

Тульский музей изобразительных искусств

- экскурсия «Сокровища дворянских усадеб», 6+

- экскурсия «Ребятам о зверятах», 6+

- экскурсия «Мифы и герои Древней Греции», 6+

- экскурсия «Загадки старинной мебели», 6+