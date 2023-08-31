Как отметят День знаний в Туле: собрали самые интересные мероприятия
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
1 сентября в Туле пройдет День знаний. В этот праздник жителей и гостей города ожидает программа мероприятий, которые пройдут на многих общественных площадках.
Тульский экзотариум
- 10:30 - экскурсия «Уроки в мире животных» (Зареченский округ города), 6+
- 11:00 - интерактивное занятие «Хвостатое путешествие» (Центральный парк), 6+
Тульские парки
- 12:00 - праздничная программа «День знаний», 6+
- 17:00 - нейрографика для взрослых, 16+
Музей «Тульские самовары»
- 12:00 - мероприятие «Первоклассный урок», 6+
Девягорско-Лихвинский историко-ландшафтный музей
- 13:00 - мастер-класс «Чудо-юдо Рыба-кит», 6+
Тульский кремль
- 13:00 - игровая программа «Поиграем, погуляем на осадных на дворах», 6+
- 21:00 - концерт группы The Hatters, 16+
Музей-усадьба А.Т. Болотова «Дворяниново»
- 12:00 - развлекательная программа «Умники и умницы!», 6+
К ультурно-выставочный комплекс «Л. Н. Т.»
- квест «Вам пишет Лев Толстой», 12+
- экскурсия «Мой адрес всегда: Тула», 6+
Музей народного и декоративно-прикладного искусства
- Мастер-класс «Художественная керамика», 12+
Музей П.Н. Крылова
- праздник цветов, 6+
Тульский областной краеведческий музей
- квест «Путешествие в советское детство», 6+
Тульский музей изобразительных искусств
- экскурсия «Сокровища дворянских усадеб», 6+
- экскурсия «Ребятам о зверятах», 6+
- экскурсия «Мифы и герои Древней Греции», 6+
- экскурсия «Загадки старинной мебели», 6+