В День знаний, 1 сентября, туляков ждет малооблачная погода и до +28 градусов Фото: Алексей ФОКИН (фото)

1 сентября, в День знаний, когда во всех учебных заведениях буду проходить торжественные линейки в честь начала учебного года, синоптики обещают малооблачную и жаркую погоду.

Так, температура воздуха в течение дня поднимется до отметки в +26 ...+28 градусов. Есть небольшая вероятность пасмурного неба, но осадков не ожидается.

Атмосферное давление в пределах нормы - 748 мм рт. ст. и к вечеру будет опускаться. Ветер южный, до 7 метров в секунду, а влажность воздуха составит 38%.

К ночи температура воздуха опуститься до +16 градусов при низкой вероятности выпадения осадков.

Также стоит отметить, что 20-градусное тепло продержится в Туле практически всю первую декаду сентября. По-настоящему осенняя погода придет в оружейную столицу в середине месяца.