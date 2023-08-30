Николай Воробьев оказал помощь обществу инвалидов и семьям участников СВО

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев провел личный прием граждан и выполнил просьбы жителей области

В среду, 30 августа секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев провел личный прием граждан и выполнил просьбы жителей области.

Николай Юрьевич вручил представителю Тульской городской общественной организации «Союз инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата» Светлане Беловой большой плазменный телевизор для помещения на улице Смидович, где находится общество.

От имени членов организации Светлана Белова тепло поблагодарила Николая Воробьева за поддержку в решении самых разных вопросов. В частности, ранее для обучения инвалидов навыкам работы с оргтехникой были подарены ноутбук и принтер. Эта работа проводится в рамках реализации партийного проекта «Единая страна — доступная среда» и народной программы партии.

– Всегда готовы оказывать необходимую помощь в материально-технической оснащении вашему объединению, решении бытовых и других вопросов, – сказал Николай Воробьев. – Содействие людям с ограниченными физическими возможностями оказывает и наш волонтерский корпус, и депутаты. Мы рядом и откликнемся на любую проблему.

В рамках благотворительной акции «Собери ребенка в школу» Николай Юрьевич встретился с семьями участников спецоперации из состава подразделений Росгвардии. Более 20 детей-первоклассников из этих семей получат от «Единой России» рюкзаки с канцтоварами. Это ребята, которые пойдут в школу в первый раз.

Надежда Юрьевна – жена участника СВО. Муж ушел защищать Родину в феврале этого года, а дома его остались ждать двое детей, один из них будущий первоклассник. В Региональной общественной приемной Надежда Юрьевна проводит бесплатные юридические консультации по вопросам СВО для жителей города.

– По поручению Губернатора Тульской области стараемся помогать воинским подразделениям, нашим защитникам и их близким. В новом учебном году школьные принадлежности будут не лишними. Желаю нашим первоклашкам и их родителям успешного старта, отличных эмоций от Дня знаний, интересной школьной жизни и всего самого доброго, – обратился к семьям Николай Воробьев.