Владимир Путин поздравил Тульский музей оружия со 150-летием со дня основания Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Тульского государственного музея оружия со знаменательной датой 150-летием со дня основания.

Владимир Путин отметил, что на протяжении веков Тула играет ключевую роль в укреплении государственности России благодаря развитию оружейного производства. Именно в оружейной столице создавались выдающиеся образцы вооружения, а также формировались и закреплялись профессиональные традиции.

- С удовлетворением отмечу, что ваш знаменитый музей один из старейших в России вносит огромный вклад в сбережение бесценного наследия российских оружейников. Его экспонаты поистине уникальны, а нынешний коллектив достойно продолжает дело своих предшественников. Желаю вам успехов и всего самого доброго, - сказала президент России.