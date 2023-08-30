Скоро в школу - и в "Лазаревскую лавку"

Первого сентября "Лазаревские лавки" проводят тематическую дегустацию.

К дегустации подадут, что называется, типовой набор, позволяющий вообще не сочинять лишнего. Колбаса или ветчина из мяса, йогурты или творожная масса из молока, ну и фрирменный "Лазаревский" хлеб. Все сделано в Тульской области, выращено здесь же, переботано и упаковано. От детей требуется только одно: старательно учиться, полезно подкрепляясь.

Дегустации пройдут в Туле на Ложевой улице, 133, 9 Мая, 5, Первомайской, 9 и на Красноармейском пр., 11. В Ефремове - на Ленина, 37, и Дружбы, 8А. В Щекино - на Ленина, 36Б и Лукашина, 6. Наконец, в Алексине - на Ленина, 7, и Чехова, 17. В 12 часов одновременно все лавки по этим адресам преобразятся: шарики - фонарики, счастливые дети, довольные родители. Праздник с раздачей шариков продлится до двух часов пополудни.

Родителям, впрочем, есть повод для фантазии. Ученье - свет, тем более яркий, чем лучше кушал детский организм. В "Лазаревских лавках", чтобы полезно утолить аппетит юного дарования, есть примерно всё. С недавних пор появился еще и сыр от дружественного ТМК. Запасаться можно на месте и заранее, у прилавков и онлайн на store.lazarevo.ru. Полезная еда полезна для ума. Оценки неизбежно пойдут вверх.