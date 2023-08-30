Депутаты поддержали кандидатуры на присвоение звания «Почетный гражданин города-героя Тулы»

На 52-м внеочередном заседании Тульской городской Думы депутаты рассмотрели более 10 вопросов повестки дня.

Были поддержаны кандидатуры на присвоение звания «Почетный гражданин города-героя Тулы». Сведения о них размещались на официальных сайтах муниципального образования город Тула и администрации города Тулы с целью информирования жителей и для изучения общественного мнения.

За выдающиеся заслуги, высокий личный авторитет, многолетний добросовестный труд, большой вклад в социально-экономическое развитие муниципального образования город Тула, многолетнюю и плодотворную общественно значимую деятельность почетные звания присвоены:

– Чапкину Вячеславу Вячеславовичу – генеральному директору ПАО «НПО «Стрела»;

– Боеву Владиславу Ильичу – первому заместителю генерального директора – директору завода спецтехники АО «АК «Туламашзавод»;

– Хадарцеву Александру Агубечировичу – доктору медицинских наук, профессору, профессору кафедры внутренних болезней ФГБУ высшего образования «Тульский государственный университет».

Глава города Тулы Ольга Слюсарева.

– Заслуги каждого из кандидатов вызывают безусловное уважение и безмерную благодарность. Это яркие и талантливые люди, гордость нашей тульской земли. Их всех объединяет неравнодушие к судьбе родного края, потребность нести пользу обществу, жертвовать собой ради общего дела, – отметила Глава города Тулы Ольга Слюсарева. – Это настоящие патриоты, на которых держится мощь и величие нашей страны. Хочу выразить слова благодарности всем тулякам за ответственный, созидательный труд на благо развития нашей любимой Тулы.

Вручение удостоверений и знаков пройдет в торжественной обстановке на мероприятии, посвященном Дню города.

Депутаты также приняли решения о награждении Почетным знаком «За вклад в развитие города Тулы», медалью «За заслуги в области образования и науки» и Почетной грамотой Тульской городской Думы.

Участникам СВО - льготы по оплате парковок

Туле ветеранам боевых действий и участникам СВО предоставят льготы по оплате парковок.

Также на заседании Тульской городской Думы депутаты единогласно поддержали вопрос, предусматривающий бесплатное размещение транспортных средств на платных городских парковках для ветеранов и участников специальной военной операции. Соответствующие дополнения внесены в решение «Об организации платных городских парковок в муниципальном образовании город Тула».

Как поясняют авторы проекта – управление по транспорту и дорожному хозяйству города Тулы – рабочей группой органов власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки, мобилизации, социальной и правовой защиты участников СВО и их семей разработан единый стандарт региональных мер поддержки. Одна из форм помощи – установление льготы в размере 100 % по оплате абонементов на право пользования платными парковочными местами.

Заместитель председателя Тульской городской Думы Анастасия Дементьева.

– Тульская область в числе лидеров по оказанию мер поддержки нашим военнослужащим и их близким. По поручению Губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина, соцпакет постоянно расширяется. Новая форма, принятая сегодня городскими депутатами, – возможность бесплатно пользоваться платными парковками, – подчеркнула заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Анастасия Дементьева. – Ведется постоянный мониторинг мер поддержки. Работа в данном направлении продолжается. Наша общая задача – всецело окружить вниманием военнослужащих и их семьи. Ведь наши земляки рискуют жизнью в ходе спецоперации, обеспечивая безопасность страны и ее граждан.

Воспользоваться льготой на право пользования парковками могут ветераны и инвалиды боевых действий, граждане, проходящие (проходившие) военную службу по контракту (в том числе, лица, проходящие службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющие специальное звание полиции) либо заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы, и принимающие (принимавшие) участие в специальной военной операции или призванные на военную службу по мобилизации.

Льгота предоставляется на одно принадлежащее данным лицам транспортное средство.

Как символ уважения

Депутаты рассмотрели вопрос и о присвоении центру образования №59 «Личность» имени Льва Семеновича Выготского.

Депутаты рассмотрели вопрос и о присвоении центру образования №59 «Личность» имени Льва Семеновича Выготского.

Как рассказала в своем докладе начальник управления образования администрации города Тулы Татьяна Золотова, Лев Семенович (1896-1934) – известный психолог, впервые связавший педагогику и психологию, исследователь особенностей детского развития, основоположник социальной психологии и психолингвистики, коррекционной педагогики. Он сделал шесть гениальных открытий, на которых основана вся современная педагогика.

– Присвоение имени Льва Семеновича Выготского центру образования №59 «Личность» станет символом нашего уважения к его наследию и признанием его значимости в области образования. Педагогический коллектив стремится создать обучающую среду, основанную на его идеях, где каждый ученик будет получать необходимую поддержку и стимул для своего развития, – отметила Татьяна Валентиновна. – Мы уверены, что современная школа его имени будет стимулировать интерес к его идеям и вдохновлять педагогов и учеников исследовать его теории и концепции, применять их в своей практике.