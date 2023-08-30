Конкурс «Леди в белых халатах!» стартовал

Участницы в номинации конкурса «Коллектив в белых халатах»

Самоотверженные, внимательные и терпеливые — каждый день наши медики помогают людям справиться с болезнями. «КП-Тула» выражает огромную признательность врачам и медсестрам, восхищается и гордится их трудом.

А знаете ли вы, что под медицинскими масками скрываются настоящие красотки, достойные мировых подиумов? Чтобы это доказать, мы проводим конкурс среди самых обаятельных и привлекательных медработников «Леди в белых халатах».

Участницы в номинации конкурса «Коллектив в белых халатах»

В нем принимают участие сотрудницы учреждений здравоохранения, медицинских центров, аптек, а также преподаватели медицинских вузов, училищ и колледжей.

А еще у нас есть номинация «Коллектив в белых халатах».

Заходите на сайт tula.kp.ru и голосуйте!

Голосование за претенденток на звание самой-самой стартовало 17 августа и завершится 28 сентября. По итогам, 2 октября, в «Международный день врача», самые обаятельные и привлекательные будут награждены в нескольких номинациях призами от партнеров конкурса.

Участницы в номинации конкурса «Коллектив в белых халатах»

Вниманию участниц!

Обращаем ваше внимание, что наш конкурс максимально прозрачный. Все голоса, где используется технология накрутки, будут проверены и аннулированы.

Голосование проводится: 17 августа 2023 – 28 сентября 2023.

Важно! Условия голосования:

Уважаемые читатели! Вы можете проголосовать сразу за нескольких участников нашего конкурса и повторно вернуться к голосованию спустя 24 часа. Редакция «Комсомольская правда» Тула ежедневно следит за ситуацией. Ход голосования проверяется. Голоса, имеющие признаки «накруток», удаляются системой.

Участницы в номинации конкурса «Коллектив в белых халатах»

Все коллективы медицинских работников, участвующие в конкурсе "Леди в белых халатах", в разделе Конкурсы.