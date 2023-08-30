Тульские спасатели почти три часа тушили пожар в Кимовском районе Фото: материалы пресс-служб

В деревне Кораблино Кимовского района рано утром 30 августа произошел пожар. Там примерно в 5:10 загорелось здание. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

Так, на происшествие приехали 21 человек и 7 единиц техники, которым удалось локализовать возгорание через час, а полностью потушить огонь в 8:00. К счастью, обошлось без пострадавших.

В результате пожара в здании сгорела и обрушилась кровля. В данный момент устанавливается причина возгорания.