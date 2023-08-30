Инновации, которые работают.

С 24 по 27 августа в Петербурге проходил XI Международный железнодорожный салон «PRO//Движение. ЭКСПО». Каждый год крупнейшая выставка собирает уникальные разработки железнодорожного машиностроения. А эксперты отрасли оценивают эффективность работы предприятий, которые повышают качество железнодорожной техники и комплектующих, разрабатывают инновационные решения и воплощают в жизнь реальные проекты. В этом году победителем в конкурсе ОАО «РЖД» на лучшее качество подвижного состава и сложных технических систем стал завод «Тулажелдормаш», входящий в Группу ПТК. Предприятие стало лучшим в номинации «Подвижной состав» за рельсоукладочный комплекс РУ-700. Его применение позволяет на 21% снизить стоимость работ и на 82% увеличить их годовой объём.

Эксклюзивный продукт

РУ-700 – уникальная путевая техника, не имеющая аналогов в мире. Этот рельсоукладочный комплекс заменяет несколько машин, используемых для смены рельсов. Он не требует локомотива, его сердце – индукционный нагреватель, созданный отечественным производителем. Оборудование за счет индукции позволяет нагревать рельс до оптимальной температуры. Это необходимо для того, чтобы сократить влияние эффекта сжатия и расширения металла на длину рельса при сильной жаре и морозах.

- Раньше для этой операции использовались отдельные нагревательные установки, но выдерживать оптимальную температуру нагрева получалось не всегда, и ремонтникам приходилось делать повторную разрядку пути. А это дополнительные ремонтные окна, трудозатраты и финансовые потери из-за вынужденных перерывов в графике перевозок, - рассказывает директор по технологиям путевых работ АО «Тулажелдормаш» Николай Феклин. - Работу современного высокоточного комплекса обеспечивают два машиниста и десять операторов для смены подрельсовых прокладок. При этом люди могут выполнять свою работу в комфортных и безопасных условиях.

Инновации, которые работают.

За один час комплекс меняет 700 м рельсов, что в два раза быстрее существующих сегодня способов. Впервые технология автоматизированной смены рельсовых плетей с введением их в оптимальный температурный интервал была применена на перегоне Коромыслово-Семибратово Северной железной дороги. Так называемый опытный образец включился в работу без нареканий и ни разу не привел к остановке процесса. РУ-700 был использован для замены предварительно сваренных плетей длиной 1600 метров. Комплекс заменил 3,5 км плетей с опережением графика работ и обеспечил безопасное движение поездов.

От идеи до технологии

В апреле этого года в ходе визита на предприятие «Тулажелдормаш» Президент России Владимир Путин осмотрел и дал высокую оценку техническим характеристикам РУ-700. Однако эта инновационная машина - не единственная уникальная разработка Группы ПТК. Еще один успешный пример развития отечественных инноваций - комплекс первичной выправки пути МПВ, заменяющий до пяти путевых машин при проведении работ на основании и балласте пути. Технология, используемая комплексом, позволяет за один проход выполнять несколько операций по формированию и уплотнению балласта, стабилизации железнодорожного пути на основании. Всего же в 2022 году Группа ПТК представила и сертифицировала пять инновационных машин нового поколения.

- Наше предприятие специализируется на разработке новых технологий, которые позволяют в разы повысить производительность и эффективность работы. У нас есть свой инжиниринговый центр, большое количество технологов и конструкторов, которые знают проблемы железнодорожной инфраструктуры, путевого хозяйства, могут их обозначить и найти оптимальное решение. То есть сначала мы разрабатываем оптимальные технологии, а потом уже под них конструируем машины. И это не одиночные разработки, а целые комплексы, потому что только в комплексе, заменив все старое на новое, можно получить максимальный эффект, - говорит первый заместитель генерального директора Группы ПТК Евгений Попов.

Такой подход - сплав науки и реального производства - позволяет создавать инновационные технологические проекты и внедрять высокоэффективные технологии ремонтно-путевых работ.

- Мир стремительно меняется, появляются все более сложные вызовы, и без новых технологий адаптироваться к быстрым изменениям практически невозможно. Поэтому мы вместе с отраслью прорабатываем всю линейку машин, которая позволит обеспечить кратный рост производительности. ОАО «РЖД», как наш монозаказчик, регулирует определенные требования к технике, мы совместно прорабатываем технический процесс и создаем высокотехнологичные комплексы, - добавляет Евгений Попов.

Работа на перспективу

Сегодня мы живем в условиях, когда инновации – это не дань моде, а вопрос выживания в быстро меняющихся условиях. Растущий объем перевозок на железнодорожной сети предъявляет жесткие требования к инфраструктуре и к производству ее ремонта. Поэтому без высокопроизводительной техники не обойтись.

Инновации, которые работают.

- Потребность в технике, которая способна выполнять ремонт быстро, качественно и с минимальными затратами на эксплуатацию, колоссальная. Удовлетворить эту потребность поможет долгосрочное сотрудничество с предприятиями отрасли, которое позволит привлекать инвестиции и расширять производство. Работа в этом направлении ведется и у нас уже есть большой план разработок по совершенствованию внедренных технологий, - говорит Евгений Попов.

Кроме того, Группа ПТК сейчас работает над уникальной технологией, которая позволит уйти от рельсовых шпал, увеличить стабильность пути и обеспечить тяжеловесное высокоскоростное движение по железнодорожным путям. При этом новые машины уже проектируются на отечественной компонентной базе и аналогах из дружественных стран.

В непростых экономических условиях именно инновации и современная техника отечественного производства позволяют кратно повысить выработку при ремонте путей и станут одним из инструментов сокращения издержек железнодорожной отрасли.