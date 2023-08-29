Более 330 переездов отремонтированы на МЖД с начала 2023 года

Работы по капитальному ремонту переездов продолжатся в сентябре-октябре.

В ходе работ была заасфальтирована проезжая часть, находящаяся в зоне обслуживания ОАО «РЖД».

На 4 из 7 железнодорожных переездах, где предусмотрен капитальный ремонт, заменены устройства заграждения переездов (УЗП) (один из них – в Тульской области), что повысит безопасность их пересечения автотранспортом. Работы по капитальному ремонту продолжатся в сентябре-октябре.

Кроме того, до конца текущего года для минимизации рисков ДТП 10 переездов на Московской железной дороге оборудуют автоматическими шлагбаумами. Они появятся на станциях Зеленый Бор, Ивантеевка, Фаустово Московской области, Лукашевка Курской области, а также на участках Фаустово - Виноградово, Чкаловская – Монино, Александров-2 – Бельково, Пост 81 км – Наугольный, Бронницы – Фаустово, Павшино – Нахабино. Три переезда в Московской области оборудуют постами для дежурных работников. Они появятся у платформ Ситенка и Шугарово Павелецкого направления, а также в районе поселка Михнево г.о. Ступино.

Для обеспечения безопасности и стабильности перевозок, минимизации рисков ДТП работники магистрали не только постоянно следят за состоянием переездов, но и стараются привлечь внимание автовладельцев к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения при пересечении железнодорожных путей.