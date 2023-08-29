30 августа в Туле без электричества останутся десятки домов
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Так, электричество отключат по следующим адресам:
с 9:00 до 16:30 - ул. Ф. Энгельса, 133, 135, 137; ул. Первомайская, 7, 9; пр-т Ленина, 62, 64, 66;
с 9:00 до 17:00 - Красноармейский пр-т, 7, 7-а, 9, 11, 11-а; ул. Бр. Жабровых, 6; ул. Лейтейзена, 3, 3-а, 5; ул. Колетвинова, 1-а, 3; п. Н-Скуратово, 88-97, 110-116, 95-а, 95-б, 99-а, 105, 105-б, 107, 108, 113-а ;
с 10:00 до 18:00 - п. Хомяково: ул. Хомяковская, 8-г, 8-а, 4;
с 11:00 до 13:00 - п. Михалково: ул. Колхозная, 18-82 (чётн.), 3-73 (нечётн.), 9-а, 9-б, 15-а, 15-б, 86, 86-а, 88, 90, 92, 92-а, 96, 98, 100, 100-а, 102, 102-а, 104, 106, 112, 114, 116, 118, 118-а; ул. Косогорская, 1-29 (нечётн.), 2, 2-а, 2-б, 3-а, 4, 4-а, 13; ул. Невская, 2; ул. Казанская, 22-34 (чётн.); ул. Тверская, 10; ул. Сафонова, 20, 29; ул. Окская, 5.