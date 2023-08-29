ЖК «Кулик»: Добро пожаловать домой!

ЖК "Кулик" - место для комфортной жизни в гармонии с природой.

ЖК «Кулик» - для тех, кто хочет жить в гармонии с природой, при этом находясь недалеко от центра города. Вы думаете, что такое вряд ли возможно? Ошибаетесь! Приезжайте в ЖК «Кулик» и посмотрите, что такое настоящая экозастройка.

Место действительно удачное: радуют глаз пейзажи, рядом нет промышленных объектов… Заповедный уголок, настоящее место силы! Даже когда «Кулик» достроят, суеты здесь не будет: в проекте предусмотрена система «двор без машин», просторная парковка расположена с наружной стороны комплекса.

ЖК "Кулик" - пример грамотной и бережной экозастройки.

Само название ЖК не случайно: рядом водоем естественного происхождения Кулик, недалеко река Упа. Выезжать на поиски живописных мест для отдыха всей семьей не придется: они под вашими окнами.

Чем нас встретил ЖК «Кулик» на финише лета? Мы приехали в Мясново, на 2-ой Клинской проезд утром. Дорога из центра заняла не более 15 минут. Как же тут все изменилось за три месяца! Практически готов к сдаче дом II очереди, строится III очередь! Что удивило и обрадовало, дома растут, а красота природы кругом не меняется! Стройка идет аккуратно, с умом, нет ощущения беспорядка, грязи… Еще бы! Такой заповедный уголок надо застраивать бережно, сохраняя колорит.

В конце августа в ЖК «Кулик» полноценное лето, нет желтых листьев и духоты, как в центре! Тот же свежий воздух, простор, пение птиц... Отличное место для семьи: уютное, атмосферное. Не зря логотип ЖК – изящный кулик в гнездышке. И это не рекламный ход, это реальная ассоциация, которая возникает в голове при виде этой тихой умиротворяющей красоты.

Вокруг дома II очереди завершаются работы по благоустройству. Фото: Михаил КОРЕНЮГИН

В первую нашу поездку жилым и благоустроенным был сданный в феврале 2022 года дом I очереди, в его дворе мы поговорили тогда с первыми новоселами. Запомнилась главная мысль наших собеседников: «Это совсем другое Мясново, здесь удивительно уютно и спокойно, это комплекс комфорт-класса для тех, кто ценит близость к природе... А ведь именно равновесие с окружающим миром и продлевает жизнь! У нас тут с балкона виды до горизонта!»

Дом I очереди сдали раньше на целый год, все что было обещано, застройщик выполнил, и как мы поняли из беседы с жителями, сделал гораздо больше положенного. Сегодня в центре внимания следующая очередь строительства.

Второй девятиэтажный дом из двух секций и девяти подъездов - на финальной стадии, и чувствуется это в каждой детали. Кругом аккуратная благоустроенная территория, все готово к встрече с жильцами: планируемый срок сдачи - III квартал этого года.

На концепции здешнего благоустройства стоит остановиться особо: помимо безопасного двора без машин, о котором мы уже упоминали, предусмотрено буферное озеленение между функциональными зонами и даже озеленение парковки. Тут будет единая система благоустройства, призванная подчеркнуть и дополнить окружающую красоту природы и удобство.

Уютные и безопасные детские площадки в ЖК "Кулик" радуют глаз. Фото: Михаил КОРЕНЮГИН

Например, пешеходные маршруты проложены так, чтобы было удобно добираться к основным местам притяжения жителей: паркинг, магазин, остановка, подъезд, площадки.

Впереди III и IV очереди строительства. Сдача третьего дома переменной этажности из шести подъездов от 9 до 14 этажей планируется в III квартале 2025 года. IV очередь - дом переменной этажности из 2-х подъездов 9 и 12 этажей планируется сдать уже в следующем году.

Жить красиво

Жилой комплекс комфорт-класса «Кулик» - 4 дома переменной этажности. Проект реализуется с использованием прогрессивных архитектурных и строительных решений. Восторг вызывают остекленные фасады в европейском стиле - минималистично, строго, изящно…

ЖК "Кулик" - место для уютного семейного гнездышка Фото: Михаил КОРЕНЮГИН

Застройщик тульский, честно и ответственно строит в городе третий большой объект. Строит с опережением графика, из надежных современных материалов: кирпич Braer, оконные профили Rehau, вентканалы Schiedel, газовые котлы Ariston, лифты Otis…

Все говорит о серьезности проекта и заботе о жителях. В ближайшее время на территории комплекса появится продуктовый супермаркет, полицейский участок.

Выбрать есть из чего

Особенность жилья комфорт-класса – эргономичность планировок. Квартиры в ЖК «Кулик» спроектированы по проекту smart, главный акцент на европланировки, когда кухня объединена с гостиной. Это функционально: появляется идеальное пространство для приема гостей и приятных семейных вечеров. Есть и особые решения - кухня-гостиная с отдельным кабинетом - находка для людей, работающих удаленно.

В квартирах предусмотрено индивидуальное газовое отопление, нет стояков, разводка отопления идет по полу. Безбарьерный доступ в подъезд, входы в дом со стороны улицы и со двора.

Дом II очереди к сдаче готов! Уже строится III очередь. Фото: Михаил КОРЕНЮГИН

Подъезды в ЖК «Кулик» больше похожи на питерские парадные: это общественные пространства с дизайнерскими интерьерами. Светлые, уютные холлы отделаны декоративной штукатуркой, яркие акценты в стиле фасадов, удобная навигация до квартиры… Особая атмосфера, которая поднимает настроение.

Сам выбор квартиры в ЖК «Кулик» станет удовольствием:

ЕВРО-2: площадь от 36 до 54 м2, стоимость от 3,5 млн рублей.

ЕВРО-3: площадь от 56 до 71 м2, стоимость от 5,1 млн рублей.

ЕВРО-4: площадь от 70 до 71 м2, стоимость от 6,2 млн рублей.

ЕВРО-4К: площадь от 77 до 78 м2, стоимость от 6,6 млн рублей.

СТУДИЯ: площадь от 25 до 39 м2, стоимость от 2,6 млн рублей.

Время выгоды

При приобретении недвижимости в ЖК «Кулик» можно использовать все возможные ипотечные программы, включая ипотеку с господдержкой. Но есть и особые предложения. Один из банков-партнеров* разработал индивидуальное предложение. Работает так: вы выбираете квартиру, вносите первоначальный платеж - 15%, а потом отдыхаете до сдачи дома, перечисляя банку ежемесячно формальную сумму от 5000 рублей. Да-да, платежи по ипотеке начнутся только после сдачи дома.

Комфортные функциональные дворы делают ЖК " Кулик" еще привлекательнее. Фото: Михаил КОРЕНЮГИН

Кстати, старт продаж III очереди объявлен. Значит, цены сейчас весьма приятные! Только надо будет немного подождать, пока ваш дом будет построен. А если ждать не хочется, обратите внимание на II очередь: до сдачи осталось совсем немного!

Офис продаж ЖК «КУЛИК»:

г. Тула, 2-ой Клинской проезд, д. 6.

(4872) 38-47-00, (903) 840-47-00.

www.gkkulik.ru

*ПАО Сбербанк. Ставка от 5,7% годовых, срок от 12 до 369 месяцев, при проведении сделки с услугой «Сервис Электронной регистрации», при оформлении страхования жизни и здоровья в аккредитованных ПАО Сбербанк компаниях. Перечисление суммы кредита двумя частями: 15% - первон. взнос, вторая часть - при вводе объекта в эксплуатацию.

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