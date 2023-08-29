Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия29 августа 2023 7:40

Утром 29 августа над Тульской областью сбили два беспилотника

Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет
Михаил КОРЕНЮГИН
Утром 29 августа над Тульской областью сбили два беспилотника

Утром 29 августа над Тульской областью сбили два беспилотника

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

29 августа, примерно в 3:45 и в 4:30, жителей Тулы и нескольких районов области разбудили громкие взрывы. Об этом они сообщили в социальных сетях.

По информации Министерства обороны РФ, сегодня утром пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

- Беспилотные летательные аппараты были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Тульской области, - сообщили в ведомстве.

Также Министерство региональной безопасности Тульской области отметило, что пострадавших и разрушений инфраструктуры в результате происшествия нет.

ЧПИнтересное