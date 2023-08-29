Тульский «Арсенал» сыграл вничью с московским «Торпедо» Фото: материалы пресс-служб

28 августа тульский «Арсенал» встретился с московским «Торпедо» в рамках 7-го тура Первой лиги — 2023/24. Для оружейников матч начался хорошо, они контролировали игру и на 36 минуте полузащитник Ишхан Гелоян забил гол. Однако в начале второго тайма гости сравняли счет.

В стартовый состав оружейников вошли Кокарев, Коротков, Большаков, Померко, Попов (Быковский, 57), Макаров (Мацукатов, 72), Левин, Кайнов, Ткачев (Файзуллин, 72), Гелоян, Джонатан

Итог матча — 1:1.

На данный момент туляки располагаются на 15 месте в турнирной таблицы с 7 очками.

Следующий матч команда сыграет 4 сентября на выезде с «Тюменью».