29 августа в Туле без электричества останутся десятки домов
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Так, электричество отключат по следующим адресам:
с 9:00 до 15:00 - Хлебная пл., 2; ул. Пирогова, 3-15 (нечётн.), 2-20 (чётн.), 2-а, 3-а, 4-а, 7-а, 8-б, 8-г, 10-а, 11-а, 12-а, 12-б, 14-а, 14-б, 15-а, 16-а, 18-а; ул. Советская, 74, 84; ул. Жуковского, 2, 3, 5, 7, 13, 17, 17-а, 32, 58; ул. Тургеневская, 59;
с 9:00 до 16:30 - ул. Ф. Энгельса, 56, 133, 137; ул. Первомайская, 9; ул. Жаворонкова, 1-а; пр-т Ленина, 66;
с 9:00 до 17:00 - пр-т Ленина, 31, 31-б, 33, 35, 43-а; ул. Тургеневская, 26, 32-а, 38, 38-а; ул. Каминского, 9, 12, 21; ул. Пушкинская, 14-ж; ул. Ак. Обручева, 4; ул. Циолковского, 1, 3; ул. Севастопольская, 2-14 (чётн.); ул. Кутузова, 133-151 (нечётн.), 141-а; ул. Бабякина, 1, 3; ул. Новопарковая, 2-20 (чётн.); ул. Бункерная, 71.