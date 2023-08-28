Директора ведущих предприятий и организаций Тульской области поздравляют Алексея Дюмина с Днем Рождения

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Генеральный директор ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» И. Н. Курилов:

Уважаемый Алексей Геннадьевич!

Примите поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего Дня рождения!

За годы Вашей работы на посту губернатора в Тульской области произошли большие перемены – эффективно реализовывается как военно-промышленный, так и социально-экономический потенциал региона. Сегодня мы можем по праву гордиться теми масштабными реформами, которые были проведены командой единомышленников под Вашим руководством.

Большое внимание уделяется оборонной промышленности. Сегодня ОПК региона может пользоваться целым набором инструментов финансовой поддержки. В нынешних условиях это особенно важно. Такое внимание и оперативные ответ на вызовы современности помогают нашему предприятию развиваться и выполнять задачи, от которых зависит жизнь не только региона, но и всей страны.

Тульский регион стал одним из лидеров по привлечению инвестиций в экономику. Вы максимально вовлечены во все процессы, которые направлены на повышение качества жизни жителей.

Ваш профессиональный и жизненный путь — пример принципиального, честного, неутомимого служения Родине. Алексей Геннадьевич, мы желаем Вам крепкого здоровья, успехов и благополучия. Еще больше вдохновения и неиссякаемой энергии для дальнейшей работы на благо Тульской области и всей России!

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Председатель Тульского регионального отделения «Союз машиностроителей России», генеральный директор АО «Тулаточмаш» В. Н. Филиппов:

Уважаемый Алексей Геннадьевич!

Примите сердечные поздравления в День Вашего рождения!

Вы по праву являетесь одним из самых авторитетных и уважаемых представителей губернаторского корпуса России. Под Вашим руководством Тульская область – добилась выдающихся результатов в социально-экономическом развитии. Вошла в число общероссийских лидеров в оборонной промышленности, машиностроении и инвестиционной политике.

Масштаб осуществленных за время Вашего руководства проектов и динамика развития Тульской области впечатляют и вызывают глубокое уважение. Желаю и впредь быть столь же успешным в реализации амбициозных государственных задач, а также создании благоприятных условий для развития бизнеса.

Машиностроители региона чувствуют Вашу безусловную поддержку, заинтересованность и содействие в развитии производственного потенциала предприятий. Ваше внимание и осознание значимости стоящих перед оборонно-промышленным комплексом целей. Сегодня в реализации задач срочного и среднесрочного периода, качественного решения которых от нас ждет государство, Тульская область - среди преуспевающих в России, благодаря Вашей грамотной политике руководителя региона.

От всей души желаю Вам эффективной работы на Вашем ответственном посту, больших успехов в решении насущных задач Тульской области, новых побед и достижений!

Счастья, здоровья, и благополучия Вам и Вашим близким!

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Управляющий директор АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова» В. В. Ковалев:

Уважаемый Алексей Геннадьевич!

От имени коллектива АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова» и от себя лично поздравляю Вас с Днём рождения!

Примите наилучшие пожелания мира, добра, успехов в работе на благо процветания Тульского края и Отечества.

Вы пользуетесь авторитетом как один из самых эффективных руководителей регионов страны. Но выше всех рейтингов тот уровень личной ответственности, который Вы сами для себя установили, отдавая все силы на благо жителей Тульской области. У Вашей работы есть реальные результаты, которыми можно по праву гордиться. Наш регион поступательно развивается, занимая в стране по многим направлениям лидирующие позиции.

При Вашем активном участии и поддержке тульских предприятий ОПК успешно выполняется государственный оборонный заказ, выпуск необходимой для СВО продукции кратно растёт. Мы благодарны Вам за помощь и конструктивное взаимодействие в реализации проектов государственной важности. Созданный по Вашей инициативе областной штаб по обеспечению кадрами предприятий ОПК решает сложнейшую кадровую проблему, от разрешения которой зависит настоящее и будущее заводов и КБ отрасли, и выпуск ими востребованной страной продукции.

Туляки верят Вам, ценят и уважают. Мы благодарны Вам за позитивные перемены в регионе в реализации важнейших социально-экономических задач, укреплении промышленного и оборонного потенциалов. Это свидетельствует о результативности работы сформированной Вами команды профессионалов во всех сферах деятельности. И мы, оборонщики, всецело поддерживаем Вас и готовы способствовать процветанию Тульской области и нашей Родины и воплощению новых задач, поставленных временем.

Уважаемый Алексей Геннадьевич! Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия Вам и Вашей семье, позитивного настроя и успехов во всех делах!

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Генеральный директор АО «АК «Туламашзавод», Герой Труда РФ Е. А. Дронов:

Уважаемый Алексей Геннадьевич!

От лица руководства и всего трудового коллектива АО «АК «Туламашзавод» примите самые теплые и искренние поздравления с Днем рождения!

Ваши неиссякаемая энергия, редкая работоспособность и неизменная твердая гражданская позиция всегда вызывали огромное уважение. Под Вашим руководством Тульская область добилась выдающихся результатов в социально-экономическом развитии, вошла в число регионов-лидеров по уровню благосостояния населения, а также по разработке и производству вооружения. Сегодня в регионе успешно воплощается в жизнь ряд целевых программ, призванных обеспечить гражданам достойную жизнь.

Грамотный подход к делу, высокий авторитет и дальновидность позволяют Вам принимать взвешенные решения и успешно воплощать в жизнь самые смелые проекты. В Вашем характере сочетаются здоровый прагматизм, рациональный подход к делу, великолепное понимание целей и задач управления и современный взгляд на решение возникающих проблем. Профессионализм и принципиальность, опыт и ответственность, умение работать с людьми и отстаивать свою позицию, любовь к своему народу - эти качества свидетельствуют о Вас как о человеке, уважающем родную землю и заботящемся о ее благе и процветании.

Желаю Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, оптимизма, силы и мудрости в решении стоящих перед Вами задач, новых творческих и деловых свершений на благо всей Тульской области. Пусть удача в реализации поставленных целей будет Вашей верной спутницей, все задуманное исполняется, а исполненное приносит радость и благодарность людей!

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Генеральный директор ПАО «НПО «Стрела» В. В. Чапкин

Уважаемый Алексей Геннадьевич!

От имени коллектива ПАО «НПО «Стрела» и от себя лично поздравляю Вас с днем рождения!

Тульская область – не только земля силы и талантов. Это край, гордящийся своими традициями, достижениями в труде, производстве, аграрном секторе, в оборонной, химической, металлургической отраслях.

Вы привнесли в жизнь региона много нового. Он стал на путь масштабных реформ, созидательных добрых перемен, прогрессивных начинаний в народно-хозяйственном комплексе. О Тульской области заговорили как о территории с колоссальным промышленным потенциалом. Производители чувствуют заинтересованность края в инвестициях, технологиях, актуальных бизнес-моделях, в становлении и личном росте здесь, на Тульской земле.

Особая Вам благодарность за поддержку в вопросах укрепления и развития оборонно-промышленного комплекса региона — основы нашей экономики.

Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия Вам и Вашим близким. Пусть все Ваши начинания ведут к успеху на благо жителей нашего региона!

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Генеральный директор АО ЦКБА А. В. Хомяков:

Уважаемый Алексей Геннадьевич!

Поздравляю Вас с Днем рождения!

Вас по праву считают одним из самых опытных и авторитетных руководителей высшего звена, человеком образованным, творчески одаренным. Энергия, жизненный опыт, разносторонние знания, организаторский талант позволяют Вам успешно осуществлять преобразования, направленные на решение стоящих перед Тульской областью задач, на практике воплощать проекты, открывающие новые перспективы развития.

Только истинный профессионал и опытный специалист в сфере государственного управления может руководить Тульской областью, обеспечивая ее уверенное развитие. Вы активно ведете созидательную работу по укреплению потенциала региона.

Ваше умение консолидировать общество для достижения стратегических целей, определять приоритетные и перспективные точки роста позволило добиться блестящих результатов в преобразовании Тульского региона, выйти на новые рубежи развития, в том числе и в туристической привлекательности области. Вместе с тем, сегодня Тульский край — это современный промышленный регион с отличной инфраструктурой и большим потенциалом. Интенсивно развиваются традиционные для Тульской области отрасли экономики: ОПК, химическая промышленность, сельское хозяйство.

Особая Вам благодарность за поддержку в вопросах укрепления и развития оборонно-промышленного комплекса региона — основы нашей экономики.

Примите самые искренние пожелания дальнейшей плодотворной работы на благо жителей региона и всей России, новых успехов и свершений, больших достижений.

Пусть очередной этап Вашей жизни продолжается под знаком позитивных событий.

От всей души желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия Вам и Вашим близким!

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Генеральный директор АО «НПО «СПЛАВ» им. А. Н. Ганичева» Р. М. Идрисов:

Уважаемый Алексей Геннадьевич!

Примите самые искренние поздравления по случаю Вашего Дня рождения!

Производство и промышленность во все времена были, есть и будут основой благополучия как региона в целом, так и его каждого жителя в частности. Ваше стремление, успехи, упорный и плодотворный труд в развитии этого сектора экономики являются для всех нас образцом и эталоном.

В регионе Вами созданы благоприятные условия для развития бизнеса, которые являются основой мощного экономического роста. То, что еще недавно было только возможностью, перспективой, сейчас успешно воплощено в жизнь и вносит свой вклад в развитие предприятий оборонно-промышленного комплекса, коммерческих предприятий особой экономической зоны, социальной и образовательной сфер и в процветание всего региона.

Пусть Ваши личностные качества, такие, как: созидательная энергия, оптимизм, недюжинная воля, - будут Вашими верными помощниками на долгие годы! Здоровья, счастья и благополучия Вам и Вашим близким!

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Исполнительный директор ООО «Алексинской БКФ» Сергей Анатольевич Гомзяков:

Уважаемый Алексей Геннадьевич!

Примите поздравления по случаю Вашего дня рождения!

Выбранная Вами стратегия развития сделала Тульскую область привлекательной для инвесторов, причем в самых разных сферах. Под Вашим руководством регион добился выдающихся результатов в социально-экономическом развитии, вошел в число общероссийских лидеров в промышленности и строительстве, достиг успехов в решении вопросов модернизации социальной инфраструктуры, поддержки сферы материнства и детства.

Тульская промышленность сегодня выступает драйвером развития экономики региона, источником высокотехнологичной продукции. Высокие темпы развития региона открывают новые возможности, создают стратегический задел на перспективу. Жизнь на Тульской земле, без преувеличения,меняется на глазах. Это результат Вашего труда и работы Вашей команды.

Пусть высокая работоспособность и деловые качества помогают в осуществлении новых планов и замыслов. Желаем Вам крепкого здоровья, добра и благополучия Вам и Вашим близким!