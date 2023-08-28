Торговая сеть совместно с ГИБДД в Туле провела акцию «Час безопасности дорожного движения»

Мероприятие направлено на снижение автотранспортных происшествий, в том числе на профилактику наездов на пешеходов в темное время суток и популяризации использования световозвращающих элементов среди пеших участников дорожного движения.

Акция проходила в магазинах с 21 по 22 августа 2023 года по адресам: г. Тула, поселок Молодежный, ул. Центральная, д.16, а также, в городе Плавск (Тульская область), ул. Коммунаров, д. 72. Данные магазины были выбраны по причине их расположения вблизи оживленных федеральных автодорог М-2 «Крым» и Р-132 «Золотое кольцо» с повышенной интенсивностью движения автотранспорта.

В дни проведения акции с 20:00 до 21:00 сотрудники магазина на кассе вручали каждому покупателю светоотражающий пакет, независимо от суммы покупки, а сотрудники Госавтоинспекции дарили сувенирную продукцию с тематикой БДД несовершеннолетним посетителям магазина. Время раздачи было выбрано не случайно: в это время суток в регионе уже начинает темнеть и светоотражающие пакеты, которые уносили с собой покупатели, стали ярким знаком для водителей, что на дороге находится пешеход. Пакеты со светоотражающими элементами были предоставлены сотрудниками Тульского ГИБДД.

О предстоящем мероприятии «Час безопасности дорожного движения» гостей торговой сети заранее информировали аудиоролики и печатные плакаты на входной группе в магазинах. Также в дни проведения акции во всех магазинах региона звучали предоставленные автоинспекцией просветительские аудиоролики, напоминающие о правилах безопасности на дороге.

«Тема дорожной безопасности и снижения автопроисшествий с пешеходами становится особенно актуальной с приближением осеннего сезона – когда начинает рано темнеть. Мы организовали данный проект совместно с Госавтоинспекцией, чтобы светоотражающие элементы были максимально доступны нашим покупателям и тем самым помогли сократить число дорожно-транспортных происшествий в темное время суток», – отметила Анна Гусейнова, руководитель проекта «Центры местного сообщества» торговой сети.

По данным пресс-службы регионального УГИБДД, только с января по май 2023 года в Тульской области произошло 161 ДТП с участием пешеходов. По сравнению с прошлым годом количество ДТП уменьшилось на 16 происшествий.

В рамках профилактического мероприятия было роздано более 700 пакетов.