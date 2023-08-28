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Общество28 августа 2023 7:30

Николай Воробьев: Туляки доверяют Губернатору

Председатель регионального парламента, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьев от имени депутатов поздравил Губернатора Тульской области Алексея Дюмина с днем рождения
Источник:kp.ru
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

В поздравительной телеграмме, направленной главе региона, говорится:

«За короткий срок Вам удалось кардинально изменить ситуацию в регионе: динамично развивается промышленность, туристическая сфера, культура, здравоохранение и образование. Масштабные изменения высоко ценят жители области, которые Вам доверяют и видят в Вас руководителя, живущего интересами тульского края. Спасибо за Ваше желание сделать регион успешным и процветающим и за усилия, которые Вы для этого прилагаете.

Депутаты областной Думы во всех Ваших начинаниях являются Вашими надежными союзниками. Уверен, что наше взаимодействие и в дальнейшем будет конструктивным и плодотворным.

Примите искренние пожелания новых успехов, крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго!»

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