Николай Воробьев: Туляки доверяют Губернатору

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

В поздравительной телеграмме, направленной главе региона, говорится:

«За короткий срок Вам удалось кардинально изменить ситуацию в регионе: динамично развивается промышленность, туристическая сфера, культура, здравоохранение и образование. Масштабные изменения высоко ценят жители области, которые Вам доверяют и видят в Вас руководителя, живущего интересами тульского края. Спасибо за Ваше желание сделать регион успешным и процветающим и за усилия, которые Вы для этого прилагаете.

Депутаты областной Думы во всех Ваших начинаниях являются Вашими надежными союзниками. Уверен, что наше взаимодействие и в дальнейшем будет конструктивным и плодотворным.

Примите искренние пожелания новых успехов, крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго!»