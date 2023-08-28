Председатель ТРО Российского военно-исторического общества Александр Потапенко поздравляет с Днем рождения губернатора Тульской области Алексея Дюмина

Председатель Тульского регионального отделения Российского военно-исторического общества, заместитель начальника МЖД по территориальному управлению Александр Потапенко.

Уважаемый Алексей Геннадьевич!

Искренне и сердечно поздравляю Вас с Днем рождения!

Сегодня экономика Тульской области, ее культурная жизнь, динамично развиваются, улучшается благосостояние и социальная защищенность жителей региона. Это стало возможным благодаря Вашему опыту и высочайшей ответственности.

Обладая глубокими знаниями, энергией и целеустремленностью, Вы уверенно решаете масштабные задачи социально-экономического развития региона, ставите перед собой новые цели, направленные на повышение благосостояния жителей Тульской области.

Желаем Вам в этот праздничный день крепкого здоровья, жизненного оптимизма, упорства в достижении поставленных целей, свершения всех задуманных планов и начинаний.

Председатель Тульского регионального отделения Российского военно-исторического общества, заместитель начальника МЖД по территориальному управлению Александр Потапенко.