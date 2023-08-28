Директор «Тульской транспортной компании» Алексей Крыгин поздравляет губернатора Тульской области Алексея Дюмина с Днем рождения!

В августе 2023 года Тульский регион получил 92 транспортные единицы

Уважаемый Алексей Геннадьевич!

От имени коллектива и от себя лично рад поздравить Вас с Днем рождения!

В августе этого года по Вашей инициативе в рамках федерального инвестиционного проекта закуплен новый транспорт - 92 автобуса. 17 августа автопарк "Тульской транспортной" пополнили 42 транспортные единицы! Они будут работать на муниципальных и межмуниципальных маршрутах в Туле и Тульской области. В общей сложности к концу года по инвестпроекту на маршруты нашего региона выйдет 135 новых единиц транспорта. Это очень значимая цифра.

Огромное спасибо за планомерную работу по обновлению подвижного состава. От этого напрямую зависит устойчивость функционирования транспортной системы, а главное – безопасность и комфорт перемещения жителей региона.

Вы привыкли выполнять все взятые на себя обязательства. Ваш высокий профессионализм, четкость в работе, доскональное знание проблем региона вывели Тульский край на новый виток развития, показали, что такое эффективное управление в любой ситуации.

В ежедневном режиме Вы держите руку на пульсе Тульской области, помогаете решать сложные задачи в разных областях. С начала СВО в регионе идет масштабная работа по поддержке наших бойцов на передовой и членов их семей, к этой важнейшей на сегодня задаче вы прикладываете непосредственное ежедневное участие.

Хочется пожелать Вам стабильного здоровья, терпения и благополучия! Успехов Вам и вашей команде в дальнейшей работе на благо региона!

Директор ООО «Тульская транспортная компания» Алексей Крыгин

С уважением, директор ООО «Тульская транспортная компания» Алексей Крыгин.