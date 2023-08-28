Алексей Дюмин: фотохроника года

09.05.2023. Алексей Дюмин на параде Победы в Туле: «Наш священный долг – быть достойными поколения победителей в служении Родине»

28 августа губернатору Тульской области Алексею Дюмину исполняется 51 год. "Комсомолка" публикует фоторепортаж с участием главы региона. Знаковые события, встречи, решения, направленные на укрепление и развитие Тульской области.

04.04.2023. Алексей Дюмин представил Владимиру Путину на Госсовете предложения по перезагрузке отечественной промышленности

16.06.2023. Тульская область успешно приняла участие в ПМЭФ - 2023, привезя оттуда 16 соглашений, которые принесут региону более 70 млрд рублей инвестиций и почти 3 тысячи новых рабочих мест

По итогам 2022 года Тульская область впервые перешагнула планку в 200 миллиардов рублей инвестиций в основной капитал. И занимает 4-е место в национальном инвестиционном рейтинге субъектов РФ.

14.07.2023. Алексей Дюмин выступил с предложениями по подготовке кадров для отечественной промышленности на заседании Бюро Союза машиностроителей России

14.08.2023. Алексей Дюмин принял участие в открытии международного военного форума «Армия-2023»

«На площадке Форума мы провели переговоры с руководством холдингов, Минпромторгом и Минобороны России. Сформировали предложения по поддержке и развитию оборонных предприятий. Уверен, что тесное взаимодействие федеральной и региональной власти и ведущих предприятий позволит нам и дальше решать все задачи, стоящие перед ОПК», – подчеркнул глава региона.

17.02.2023. Алексей Дюмин доложил Владимиру Путину о реализации программы догазификации в Тульской области

19.07.2023. Алексей Дюмин посетил новый детский сад сад на проспекте Ленина в Туле

C 2016 по 2022 год в регионе открыто 30 детских садов для почти 4000 дошкольников. Из них 18 – по нацпроекту «Демография». На эти цели направлено порядка 4 млрд рублей из бюджетов всех уровней, а также внебюджетных источников.

10.07.2023. Алексей Дюмин принял участие в отправке именного батальона «Тула» к местам выполнения боевых задач

По итогам 2022 года Тульская область заняла 1-е место в РФ по общему количеству региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей.

04.04.2023. Владимир Путин в сопровождении Алексея Дюмина посетил производственные площади «Тулажелдормаша»

03.05.2023. Губернатор Алексей Дюмин проинспектировал строительство онкологического центра, который рассчитан на 340 мест, поликлиника – на 400 посещений в смену

Комплекс состоит из четырех блоков: консультативно диагностического, хирургического, лаборатории и стационара. Строительная готовность объекта – более 80%. Идет укомплектование штата онкоцентра. Первых пациентов здесь планируют принять уже в декабре.

11.05.2023. Алексей Дюмин встретился с митрополитом Тульским и Ефремовским Алексием

29.06.2023. По поручению Алексея Дюмина в Ясногорском районе появился первый ФОК

За последние годы благодаря поддержке Губернатора Алексея Дюмина в Тульской области построено более 200 объектов спортивного назначения: 16 физкультурно-оздоровительных комплексов (4 из них – с бассейнами), 7 ледовых арен, а также более 175 плоскостных сооружений различного типа.

26.06.2023. Алексей Дюмин приветствовал участников Международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего - 2023»

02.06.2023. Татьяна Голикова и Алексей Дюмин открыли молодежный фестиваль «Поленово – Бунырево»

21.08.2023. Алексей Дюмин открыл Кубок Губернатора Тульской области по хоккею

При поддержке главы региона активно развивается хоккей – в сезоне-2022/2023 хоккейный клуб АКМ впервые в своей истории вышел в плей-офф Всероссийской хоккейной лиги.

01.08.2023. Алексей Дюмин посетил Флагманский офис МФЦ

«Наша региональная система МФЦ уже не первый год становится одним из лидеров федерального рейтинга. Расширяет перечень услуг, повышает качество обслуживания. Запуск Флагманского центра – закономерный результат и продолжение этой работы. Это очень важное событие для Тульской области», - подчеркнул Алексей Дюмин.

30.05.2023. Алексей Дюмин посетил фондохранилище музейного объединения, строительство которого завершится в этом году

По инициативе Алексея Дюмина за счет средств бюджетов разных уровней в регионе строится сразу 16 социальных объектов (онкоцентр, дом для пожилых «Забота», школа на 1100 мест в ЖК «Балтийский» в Туле, фондохранилище Тульского музейного объединения и др.).

19.05.2023. Алексей Дюмин открыл велогонки «Большой приз Тулы» на обновленном велотреке

После реконструкция тульского велотрека, которая находилась на особом контроле главы региона, центр велоспорта отвечает всем международным стандартам подготовки спортсменов и позволяет продлить тренировочный сезон до глубокой осени.

26.04.2023. Алексей Дюмин проконтролировал ход посевных работ

По итогам 2022 г. в регионе зафиксирован рекордный объем производства сельхозпродукции – более 122 млрд руб. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, достигнут рекорд и по сбору зерновых культур – более 2,7 млн тонн. Сохранена 2-я позиция в стране по производству картофеля. Благодаря личному участию Алексея Дюмина хозяйства, потерявшие часть урожая из-за непогоды, получили компенсацию из федерального бюджета – 326 млн руб.

15.08.2023. Алексей Дюмин передал автомобили тульским медикам

По программе модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение» с 2022 года по настоящее время установлено 58 модульных конструкций (55 ФАП, 2 офиса врачей общей практики, 1 амбулатория), капитально отремонтировано 22 поликлиники. В 2022 году приобретен 91 автомобиль для выездов медиков к пациентам, в 2023 году — 66 автомобилей.