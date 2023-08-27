28 августа тульский «Арсенал» сыграет с московским «Торпедо» на домашнем поле Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В 7-м туре Первой лиги тульский «Арсенал» встретится с московским «Торпедо». Главным судьей матча назначен Юрий Карпов из Петрозаводска.

Ему будут ассистировать петрозаводчанин Станислав Попков и ярославец Евгений Синянский. Резервный судья –Андрей Прокопов из Ярославля. Инспектор — новосибирец Игорь Писанко.

За все время команды встречались между собой 8 раз. 5 побед на счету «Арсенала» и 3 — у «Торпедо».

На данный момент туляки идут на 14 месте в таблице, имея 6 очков в турнирной таблице, а москвичи на 6 месте с 10 очками.