Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт26 августа 2023 11:00

Полузащитник Сергей Ткачев официально перешел в тульский «Арсенал»

В сезоне-2017/18 болельщики оружейников признали футболиста лучшим игроком команды
Михаил КОРЕНЮГИН
Полузащитник Сергей Ткачев официально перешел в тульский «Арсенал»

Полузащитник Сергей Ткачев официально перешел в тульский «Арсенал»

Фото: материалы пресс-служб

Футболист Сергей Ткачев снова пополнил ряды тульского «Арсенала». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

34-летний полузащитник уже выступал за оружейников. Он пришелв клуб в 2017 году. За 6 лет в составе туляков Сергей провел 148 матчей в РПЛ и первой лиге, в которых забил 24 мяча и сделал 29 голевых передач, а в сезоне-2017/18 болельщики признали его лучшим игроков команды.

По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 400 000 евро.

Напомним, 25 августа футболист расторг контракт по обоюдному согласию с клубом «Родина», в которой он перешел в межсезонье на правах свободного агента.

ФутболИнтересное