Полузащитник Сергей Ткачев официально перешел в тульский «Арсенал» Фото: материалы пресс-служб

Футболист Сергей Ткачев снова пополнил ряды тульского «Арсенала». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

34-летний полузащитник уже выступал за оружейников. Он пришелв клуб в 2017 году. За 6 лет в составе туляков Сергей провел 148 матчей в РПЛ и первой лиге, в которых забил 24 мяча и сделал 29 голевых передач, а в сезоне-2017/18 болельщики признали его лучшим игроков команды.

По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 400 000 евро.

Напомним, 25 августа футболист расторг контракт по обоюдному согласию с клубом «Родина», в которой он перешел в межсезонье на правах свободного агента.