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Общество26 августа 2023 8:00

В Туле на Московском путепроводе изменится организация дорожного движения

На данном участке завершается второй этап реконструкции
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле на Московском путепроводе изменится организация дорожного движения

В Туле на Московском путепроводе изменится организация дорожного движения

Сегодня, 26 августа, в Туле на Московском путепроводе изменится организация дорожного движения. Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.

На данном участке дороги завершается второй этап реконструкции. Там необходимо провести работы работ по обустройству дорожного покрытия на участке 1-го этапа реконструкции и деформационных швов.

В связи с этим с 22:00 изменится организации проезда по участку 2-го этапа ремонта мостового сооружения по одной полосе в каждом направлении. Разделение транспортных потоков будет осуществляться посредством дорожных конусов и разделителей

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.

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