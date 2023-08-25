В Тульской области снизилось число детей, рождающихся преждевременно

В Тульской области удалось снизить количество преждевременных родов. Об этом 25 августа рассказал главный акушер-гинеколог Олег Черепенко на пресс-завтраке в Тульском областном перинатальном центре. Новый корпус перинатального центра оснащен всем необходимым для оказания квалифицированной помощи беременным с патологиями и тяжелым малышам. Там под наблюдением специалистов проходят 98,1% преждевременных родов в регионе. В данный момент в стенах центра на втором этапе выхаживания находится недоношенный ребенок весом 700 грамм. В целом на территории реанимации в течении двух месяцев находятся несколько детей весом до 900 грамм. Также главный врач перинатального центра Сергей Рыбников сообщил, что в скором времени в медучреждение появится кроватка сухой иммерсии, которая создает условие для ребенка идентично нахождению в утробе матери.