Стала известна концепция праздничных мероприятий на День города в Туле

В этом году Туле исполняется 877 лет. Основные мероприятия в честь этого события запланированы на 9 сентября. 24 августа на первом заседании оргкомитета по подготовке к торжеству стала известна концепция праздника.

Главными площадками на День города станут Пролетарская и Казанская набережные, площадь Ленина, Тульский кремль, улица Металлистов и Крестовоздвиженская площадь, а также деловой квартал «Ликерка Лофт», на котором пройдет XV фестиваль уличных театров «Театральный дворик».

На Пролетарской набережной откроется Молодежный парк, который будет представлен в концепции «Этно-код». Там гости смогут посетить мастер-классы по традиционным народным промыслам. Вечером здесь будет проведен концерт с участием резидентов Тавриды.АРТ и приглашенных артистов.

В рамках Дня города в Туле впервые состоится фестиваль уличной культуры и экстремального спорта под названием «Уличная классика», предназначенный для молодежи. Здесь будут проведены дискуссии, мастер-классы, TED-лекции в Тульском кремле, а также интерактивные программы, такие как состязания по "Воркаут" на Менделеевской, футбольные игры "Панна", "Футбольный фристайл", Extreme Team Show - BMX, самокаты, "Стритбол", Баскетбол 3х3, "Дрифт", "Паркур", "Брейкданс", "Граффити", "Скейт".

На Казанской набережной будут проходить традиционные программы, мастер-классы и выставки. Торжественное открытие Дня города и Дня Тульской области запланированы на сцене в 12:00. Вечером, в 19:00, выступят популярные джазовые исполнители платформы JAZZPORT из Москвы.

На площади Ленина состоится популярное спортивное шоу под названием "Сила Тулы - 2023". В этом силовом экстриме примут участие Самсоны из Тулы и области, а также гости из Москвы и Орла. Начало состязаний - в 11:30.

В 10:00 на территории Центра уличного баскетбола на улице Демонстрации состоятся финальные игры по баскетболу 3x3 на Кубок городской администрации "Тульская лига-2023". А в Некрасово пройдет "Гонка героев" со многокилометровой трассой, содержащей различные препятствия, такие как Рукоходы, переправы и рвы.

На Крестовоздвиженской площади будет организован гастрофестиваль, фермерская ярмарка под названием "Всё своё" и ярмарка "Тульский ряд".

На главной городской площади свое творчество представят юные художники детских школ искусств и воспитанники студий домов культуры.

В 16:30 пройдет дефиле духовых оркестров - участников фестиваля "Фанфары Тульского кремля". Музыкальное шествие к площади Ленина начнется в 16:00 от улицы Гоголевская. В 19:00 там ожидается большой концерт для жителей Тулы и гостей города. Выступят музыканты Центрального военного оркестра Министерства обороны России под управлением заслуженного артиста России, полковника Сергея Дурыгина и заслуженного артиста Республики Беларусь Руслана Алехно.

Завершится праздничный день традиционным фейерверком.