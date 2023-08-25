В Тульской области железнодорожники освободили от сорной растительности свыше 620 га полосы отвода

В полосе отвода железнодорожники кронируют деревья, проводят санитарную вырубку, подстригают кустарник, окашивают траву

За весенне-летний период железнодорожники освободили от лишней растительности свыше 620 га полосы отвода в Тульском регионе. Окос травы был проведен на участках общей протяженностью 409 км, в том числе вблизи 190 пассажирских платформ.

Кроме того, гербицидами было обработано 1012 км путей, проведено обновление минерализованной полосы у лесозащитных насаждений.

Сезонные работы по освобождению полосы отвода от сорной растительности необходимы для обеспечения безопасности движения. Лишняя растительность сокращает обзор машинисту, особенно на сложных участках. Поэтому железнодорожники в полосе отвода кронируют деревья, проводят санитарную вырубку, подстригают кустарник, окашивают траву. Древесные отходы утилизируются на месте с помощью дробилок.