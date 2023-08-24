Ольга Слюсарева и Илья Беспалов наградили активистов ТОС и старост

В ГКЗ прошло торжественное собрание, посвященное Дню сельского старосты и ТОС

Глава города Тулы, член фракции «Единая Россия» Ольга Слюсарева и глава администрации Илья Беспалов встретились с лидерами территориального общественного самоуправления, старостами и старшими по домам. Участие в мероприятии также приняли заместители председателя Тульской городской Думы, члены фракции «Единая Россия» Анастасия Дементьева, Алексей Ионов, Евгений Смолянинов.

Глава города от имени депутатского корпуса поблагодарила активистов и вручила им благодарности

С приветственным словом к собравшимся обратилась мэр Ольга Слюсарева.

– Это праздник тех, кто своими идеями, трудом и талантом вносит вклад в развитие и созидание любимого края. Сегодня мы говорим спасибо всем активным, инициативным жителям. Без вашего участия невозможно представить преобразования, которые происходят в Туле – это и благоустройство, и строительство детских и спортивных площадок, и решение точечных вопросов. Именно вы первыми выходите на субботники, подхватываете любые идеи и активно участвуете в их реализации, бываете на всех городских мероприятиях, – отметила градоначальник. – От имени депутатского корпуса выражаю вам благодарность и надеюсь, что в дальнейшем мы реализуем еще много планов.

Мэр Тулы поздравила тех, кто своими идеями, трудом и талантом вносит вклад в развитие и созидание любимого края.

С праздником активистов поздравил Илья Беспалов:

– Сегодня территориальные общественные самоуправления являются центрами социальной активности и инициативы на местах. Председатели ТОС, сельские старосты – это люди, которые помогают в решении локальных вопросов, в развитии города и всего региона. В Туле именно с таких неравнодушных граждан начинается взаимодействие с представителями власти. Благодаря вашей работе мы делаем город комфортнее, красивее и движемся вперед к достижению совместно поставленных задач, – подчеркнул глава администрации города.

Руководители Тулы вручили активистам благодарности.

Глава городской администрации Илья Беспалов поздравил активистов с праздником и вручил им благодарности

Благодарственные письма за активную социальную и гражданскую позицию, неравнодушное отношение к жизни города также получили председатель территориального общественного самоуправления «село Алешня» Привокзального территориального округа города Тулы Елена Домовая и ученик центра образования № 4 Герман Коровин. Елена Владимировна является заместителем руководителя филиала Государственного фонда «Защитники Отечества», членом комитета семей воинов Отечества, женой участника специальной военной операции. Вместе с односельчанами принимает активное участие в акции по поддержке участников спецоперации и их семей «ВсеДляПобеды71».

Герман помогал бабушке и участникам группы «Шьем для наших» изготавливать носилки, сначала раскладывал и нарезал стропы, а сейчас полностью освоил весь цикл и сам шьет носилки.

Для туляков была организована концертная программа.

Для туляков была организована концертная программа

Напомним, на территории муниципального образования определены границы 113 территориальных общественных самоуправлений, работают 133 старосты населенных пунктов и более 2000 старших по территориям.