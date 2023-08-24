25 августа в Туле без электричества останутся десятки домов
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Так, электричество отключат по следующим адресам:
с 9:00 до 17:00 - ул. Гоголевская, 62, 60, 79; пр-т Ленина, 38, 40, 42; Пушкинский пр-зд, 4-а, 4-б; ул. Ф. Энгельса, 73; ул. Короленко, 11-21 (нечётн.), 4-18 (чётн.), 17-б, 27; ул. Ш. Руставели, 16-22 (чётн.), 23-29 (нечётн.), 21-а; ул. 1-я Озёрная, 4-12 (чётн.), 1 к.1, 1 к.2, 1 к.3, 3, 7, 9, 14-а; ул. 3-я Озёрная, 1-11 (нечётн.), 4-12 (чётн.); ул. Тульского Рабочего полка, 42; ул. Радищева, 21-29 (нечётн.), 28, 30; ул. 3-я Зеркальная, 1-11 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Серебровская, 43, 43-б, 45; ул. Болдина, 29; ул. Лермонтова, 20; ул. Пролетарская, 41-69 (нечётн.); ул. Плеханова, 1-43 (нечётн.), 2-18, 32-42 (чётн.), 2-а, 4-а, 5-а, 15-а; ул. Чапаева, 15-21 (нечётн.), 24-34 (чётн.), 15-а, 30-а; ул. Осташева, 46, 48; ул. Пролетарская, 71-87 (нечётн.), 79-а, 81-а, 81-б, 83-б; пер. Репина, 2-10 (чётн.), 1-9 (нечётн.); ул. Ермоловой, 22-52 (чётн.), 13-41 (нечётн.), 44-а; ул. Репина, 2-32 (чётн.), 1-29 (нечётн.), 8-а; ул. Газовая, 24; ул. Огарёва, 2-24 (чётн.); ул. Кислородная, 1-27;
с 9:30 до 14:00 - ул. Хворостухина, 2, 6, 8; ул. Бондаренко, 9, 17.