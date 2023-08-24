Николай Воробьев: «туляки хорошо знают цену победы» Фото: материалы пресс-служб

Центральным событием стало открытие первой очереди масштабного мемориала в Поныровском районе. На торжественном мероприятии выступил Президент России Владимир Путин. Он также вручил государственные награды участникам специальной военной операции

– Значение Курской битвы для исхода Великой Отечественной войны невозможно переоценить. Это было великое сражение, в котором приняли участие более 4 миллионов человек. Мы придаем огромное значение урокам истории, тем более когда они переплетаются с современностью. Об этом говорил в своем обращении наш Президент. Он подчеркнул, что как смело и решительно сражаются участники специальной военной операции. Их, как и героев Великой Отечественной, объединяют преданность Родине и верность присяге, – отметил Николай Воробьев. – Мы, туляки, очень хорошо знаем цену Победы и приехали в Курск, чтобы передать приветствие от Губернатора Тульской области, Героя Российской Федерации Алексея Дюмина и от всех жителей нашего региона. Мы гордимся нашей общей историей, ведь фронт был достаточно протяженный – свыше 600 километров. Северное крыло этой битвы затронуло границы Тульской области. До сих пор поисковики и в нашем регионе поднимают тела погибших красноармейцев.

После завершения официальной части мероприятия состоялся большой праздничный концерт, в котором приняли участие Всероссийский юношеский симфонический оркестр под руководством Юрия Башмета, хор Стеретнского монастыря, популярные российские актеры.

материалы пресс-служб

В этот же день вместе с членами совета законодателей Центрального федерального округа и делегацией общественной палаты Тульской области председатель Тульской облдумы Николай Воробьев посетил железнодорожную станцию Поныри, где к юбилейной дате открыт историко-мемориальный комплекс, посвященный подвигу железнодорожников, внесших весомый вклад в победу в Курской битве.

В обновленном здании вокзала расположена экспозиция, рассказывающая об истории железнодорожной станции Поныри, в том числе в годы Великой Отечественной войны, о бронепоездах и железнодорожных спецформированиях в Курской битве, о памятных местах Курской области.

Рядом со зданием установлен мемориальный комплекс «Воинский эшелон и бронедрезина», в состав которого вошли паровоз серии Эр с тендером, водяная цистерна, теплушка, платформы, на которую погружена знаменитая «Катюша». В составе экспозиции также семафор и гидроколонка.

Рядом со станцией разбит уютный сквер с детской площадкой.

После краткого митинга участники торжественного мероприятия на станции Поныри возложили цветы к Вечному огню.